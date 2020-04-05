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«Некоторым в России станет буквально нечего есть»

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  • 5.04.2020, 12:45
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«Некоторым в России станет буквально нечего есть»

Экономике страны предсказали обвал на 30%.

Первые симптомы тяжелой формы коронавируса появились в анализах российской экономики. По итогам марта, еще до введения карантина, деловая активность в частном секторе РФ рухнула рекордно за 11 лет, пишет finanz.ru.

Сводный индекс PMI, который ежемесячно рассчитывает IHS Markit на основе данных по продажам, заказам и деловой уверенности, упал с 50,9 до 39,5 пункта, оформив минимум с 2009 года.

В то время как несырьевую промышленность кризис пока пощадил (PMI снизился 48,2 до 47,5 пункта), предприятия сферы услуг пережили шоковое сжатие внутреннего и внешнего спроса и были вынуждены сокращать мощности и резать штат. Объем экспортных заказов упал рекордно с февраля-2009, уровень занятости скатился на «дно» рецессии 2016 года, а ожидания бизнеса на будущее рухнули до исторического минимума, перечисляет Markit в релизе.

Нехватка поставщиков, задержки с транспортировкой и девальвация рубля породили рекордный за 13 месяцев скачок закупочных цен. Часть этой инфляции компаниям пришлось переложить на клиентов, что не могло не сказаться на продажах. Сводный индекс деловой активности в секторе услугах обвалился с 52 до 37,1 пункта.

Апрель сулит России резкое ухудшение ситуации с двузначным падением ВВП. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова оценивает его в 20%, ING и Райффайзенбанк - в 30%. Экономика будет работать на 55% мощности, говорит экономист Citi по России Иван Чакаров. То есть потери могут достигать 45% ВВП.

«Нет сомнений, что апрель станет самым провальным месяцем в российской экономике за всю современную историю», - уверен директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

По итогам второго квартала, если ориентироваться на композитный PMI, обвал ВВП может составить около 9-11%, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По итогам года ВВП потеряет 4,2%, прогнозирует он: это 4,6 триллиона рублей в денежном выражении.

Переболеть на карантине в легкой форме экономика не сможет, поскольку «черный лебедь» коронавируса прилетел не один: коллапс цен на нефть до уровней конца 1990х сулит шоковое сокращение валютных доходов. При средней цене в 20 долларов за баррель Urals во втором квартале сырьевой экспорт принесет в страну всего 19 млрд долларов против 64,9 млрд год назад, предупреждают аналитики агентства Национальные кредитные рейтинги.

В результате впервые в 21-м веке Россия может оказаться в ситуации дефицита торгового баланса - экспортные доходы не покроют расходы на закупки товаров за рубежом.

В других условиях это привело бы к дальнейшему падению рубля. Но курс удерживает то, что покупать валюту почти некому. Импорт парализован карантином, покупательская способность населения резко снизилась; «некоторому количеству российских граждан станет очень скоро буквально нечего есть», пишет президент ACI Russia Сергей Романчук: «Если раньше такой риск представлялся иллюзорным, то сейчас повышается вероятность любых, ранее казавшихся фантастическими, сценариев»

«Объявленные каникулы с сохранением заработной платы перекладывают затраты на поддержание социального спокойствия с государства на плечи владельцев бизнеса, которые порой просто не имеют запаса прочности, чтобы платить зарплату в течение нескольких месяцев без доходов от операционной деятельности», - сетует он.

Туристическая отрасль, гостиницы и авиакомпании уже находятся в состоянии клинической смерти. Следом, как гангрена, коронавирус будет пожирать непродовольственный ритейл, рестораны и сферу услуг. «В значительной степени эти сектора представлены малым и средним бизнесом: у большинства таких компаний нет подушки ликвидности, высокая доля фиксированных издержек (аренда, зарплаты), заметная долговая нагрузка и нередко низкая прибыльность, а главное - многие из них вынуждены были почти полностью остановить деятельность», - говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Судя по ключевым секторам, экономика начала падать уже в марте: на 0,1% сократилась добыча нефти, на 12,3% рухнула добыча газа, ускорился спад грузоперевозок. «Продленный на весь апрель карантин гарантирует заметную просадку в апреле», - пишут аналитики Промсвязьбанка.

Крупные производства, нефтяная отрасль, металлургия, финансовый сектор и другие отрасли, на которые в сумме приходится 70% экономики, продолжат работать, и в результате падение ВВП к концу года будет небольшим - около 3%, оценивает Мурашов.

Но за обманчиво скромной цифрой спрятаны большие проблемы на частном уровне, говорит он: закрытие малых предприятий, банкротства, увольнения.


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