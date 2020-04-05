«Этот вирус поглотил всю нашу семью»: дочь умершего минчанина ответила на хамство Лукашенко 20 5.04.2020, 14:28

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После гибели отца она услышала, что в таких случаях говорит диктатор.

4 апреля в Минской инфекционной больнице скончался 69-летний бывший сотрудник Национального банка Юрий Осипов. У него была пневмония, вызванная вирусом COVID-19.

В этой же учреждении лежат с аналогичным диагнозом дочь и жена мужчины. Они находятся в тяжелом состоянии и согласились на экспериментальное лечение препаратами от малярии.

Журналисты «Радыё Свабода» поговорили с дочерью Юрия Анной.

Анна очень попросила передать всем, чтобы серьезно отнеслись к коронавирусу:

«Сначала тоже думала, что это не страшнее, чем обычный грипп. Но это не так, люди. Это очень тяжелый вирус, который поглотил всю нашу семью. По себе вижу: когда болезнь перешла в тяжелую стадию, это очень серьезно. Лечение - это химия. Таблетки такие, что болит живот, печень. Очень трудно. Очевидно, что нужны карантин. Но даже если его нет, я призываю всех беречь себя и не выходить из дома. Я слышала, что об умерших говорит Лукашенко. Нельзя такое говорить. В 70 лет почти у всех букет болезней - это и онкология, и сердце, и другие болезни. У нас жизнь такая».