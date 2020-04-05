Домашний кинозал: пять лучших фильмов, основанных на реальных событиях 5.04.2020, 14:45

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Все самые интересные сюжеты взяты из реальности.

Не зря говорят, что жизнь — гораздо интереснее кино: все самые лучшие сюжеты взяты из реальности, пишет popmech.ru. Издание назвало лучшие фильмы для домашнего просмотра, основанные на реальных событиях.

Железная леди

Она вошла в историю как самый жесткий правитель Великобритании, выиграла войну с Аргентиной и кардинально изменила всю политику Европы. В полусумасшедшей старушке, которая разговаривает со своими галлюцинациями, очень сложно узнать Маргарет Тэтчер — премьер-министра Великобритании времен «холодной войны». Теперь она практически не выходит из дома, не видится со своими детьми и живет воспоминаниями о былых временах. Мэрил Стрип получила «Оскара» за роль в этой картине, гениально воплотив образ железной леди Великобритании, трагедию ее судьбы.

В центре внимания

Этот оскароносный фильм основан на журналистском расследовании церковного секс-скандала. Корреспонденты не очень известной газеты The Boston Globe получают информацию о том, что треть священнослужителей бостонской митрополии — педофилы. Они развращают бедных приходских детей, прикрываясь именем Бога. При этом церковь во главе с кардиналом Бернардом Лоу, приближенным папы римского Иоанна Павла II, знает обо всем и покрывает священников. Ведь подобные истории очень сильно вредят авторитету святого института.

Территория

Никто не верит в золото «Территории». Однако геолог Илья Чинков вместе со своей командой, рискуя жизнями, берется отыскать его. Они бросают вызов не только начальству, желающему закрыть «Территорию», но и суровой природе русского севера. Пейзажи фильма просто поражают! Даже не верится, что такая красота — это Россия, а не какая-нибудь там Исландия или Гренландия. В картине снялись такие актеры, как Егор Бероев, Евгений Цыганов, Петр Федоров и Григорий Добрыгин.

Большие глаза

Знаменитая актриса Эми Адамс на этот раз предстает в образе художницы Маргарет Кин, которая рисует необычные портреты: на них у людей невероятно сильно увеличены глаза. Утверждая, что женское творчество не пользуется популярностью, ее муж выдает эти картины за свои. С каждым годом поведение супруга становится все хуже. Он уже не просит Маргарет писать для него портреты, а требует. Героиня долгие годы терпит ложь и унижение, но однажды ее терпению приходит конец: Маргарет решает раскрыть правду, рассказав миру о том, кто на самом деле создает эти уже знаменитые полотна.

Кон-Тики

Тур Хейердал — путешественник, который, подобно инкам, решил пересечь Тихий океан на хлипком деревянном плоту — Кон-Тики. Эта экспедиция была призвана доказать возможность древнего мореплавания. Вместе со своей командой Тур совершает легендарное путешествие, противостоит нападению акул, спасается от фонтана китов, наглядно продемонстрировав, на что способен пойти человек ради своей цели.