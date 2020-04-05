Мы обязаны победить 5 Андрей Исаков

5.04.2020, 14:51

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С одной стороны COVID-19 и лживая власть. С другой – все мы.

Разгар пандемии коронавируса, а власти Беларуси не просто преступно бездействуют. Они еще способствуют распространению этой заразы среди как можно большего количества жителей страны.

Правитель на всю страну несет откровенную ахинею про сауны, водку, трактора и хоккей. Министры, "депутаты" и прочие чиновники, как болванчики, молча машут в такт своими головами, МВД бездействует, а Минздрав чего-то выжидает, зная реальную ситуацию.

Лишь врачи на передовой спасают жизни людей. Многие из них рассказывают о том, что происходит на самом деле. Когда читаешь эту информацию – понимаешь, насколько отличаются наши миры – реальная жизнь и иллюзия официальной пропагнады.

Власти, скрипя зубами, продлили каникулы для школьников. Студенты при этом продолжают учебу. Проводятся субботники и чемпинат по футболу. Те группы, которые ранее договорились о дистанционном обучении со своими преподавателями, возвращают обратно в аудитории.

Чем это закончится – мы уже видим. Сегодня стало известно, что в общежитии БГМУ №10 заперты сотни учащихся из-за подтвержденного случая коронавируса. Госпитализированы студенты в Минске, Мозыре и Витебске.

А ведь СМИ еще месяц назад предупреждали, что вузы станут рассадниками инфекции! Почему не послушали?

Думали, что получится как тогда, в 1986 году, когда наших родителей отправляли на парады через неделю после взрыва в Чернобыле, когда точно так же скрывали правду? Нет, не получится. Во-первых, уже тогда мы поняли, что вам верить нельзя. Во-вторых, интернет и независимые СМИ заменили самиздат. Сотни тысяч белорусов сейчас получают информацию в режиме реального времени и начинают понимать и осознавать, насколько реальна опасность.

Сегодня мы на войне. С одной стороны – коронавирус и лживая власть. С другой – все мы. Мы обязаны победить.

Андрей Исаков, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»