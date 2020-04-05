Гомельчанка Мария Тарасенко снова добилась исключения из «тунеядской» базы 4 5.04.2020, 15:50

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Мария Тарасенко

Ей помог правозащитник Леонид Судаленко.

Так называемая «тунеядская» комиссия при администрации Железнодорожного района Гомеля освободила известную домохозяйку Марию Тарасенко от оплаты услуг ЖКХ по «экономически обоснованным тарифам». Об этом гомельчанку 4 апреля проинформировал первый зампред горисполкома Александр Германов, пишет «Гомельская весна».

«На состоявшемся 1 апреля заседании постоянно действующей «комиссии по координации работы по содействию занятости населения» Железнодорожного района Гомеля принято решение о том, что на основании вашего обращения и выписки из медицинских документов вы освобождаетесь от уплаты услуг с возмещением затрат: горячее водоснабжение, газо и тепло снабжения на период с 1 января по 31 декабря 2020 года», - ответили городские чиновники известной борьбой с «тунеядским» декретом женщине.

Что касается жалобы Марии Тарасенко о внесении предложения о проверке «тунеядского декрета» №3 на соответствие Конституции, чиновники отреагировали следующим образом:

«Граждане и организации, полагающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются применением нормативного правового акта, в конституционности которого они сомневаются, вправе обратиться непосредственно к уполномоченному органу с инициативой о внесении соответствующего предложения. Гомельский горисполком не наделен полномочиями по оценке законности актов президента либо внесения предложений о проверке их конституционности».

Напомним, с 1 января текущего года Мария Тарасенко опять стала «трудоспособной, не занятой в экономике». Горячее водоснабжение (подогрев воды) ей насчитали как услугу, «обеспечивающую полное возмещение экономически обоснованных затрат». Ей предъявили в 5,5 раз больше обычного. Она опять решила действовать и не прогадала.

«В жалобе в горисполком я заявила о вмешательстве государства в частную жизнь моей семьи, о принуждении меня к труду и запрещенной дискриминации по признаку моего социального статуса. Я заявила, что опять пойду в суд и буду это доказывать!», - решительно заявляет Мария Тарасенко.

Правозащитник Леонид Судаленко напомнил, что в деле Мария Тарасенко они в прошлом году начали стратегическую тяжбу, которая включает в себя как правовые, как информационные, так и иные действия, направленные на безусловную отмену «тунеядского декрета».

- Выбранная нами стратегия срабатывает, Марию опять исключили из базы «незанятых» на текущий год. Тем не менее, мы на этом не останавливаемся. По прошлогодним судебным тяжбам жалоба уже находится в Комитете ООН по правам человека, после ее регистрации голос Марии будет звучать увереннее и громче!

- У нас сформирован отличный кейс для проверки декрета №3 на соответствие Конституции. Мы продолжаем начатую тяжбу, ведь с 1 мая в потяжелевшие жировки обещают добавить отопление и главное газ! Представьте, во что это может вылиться владельцу, например, частного коттеджа, оказавшегося волею судьбы в списках «не занятых в экономике»! Мы поможем каждому, обращайтесь!