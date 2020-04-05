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Инфекционист: Коронавирус ищет и находит места скопления людей

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  • 5.04.2020, 15:59
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Инфекционист: Коронавирус ищет и находит места скопления людей
Фото: LETA

Работники больниц должны быть максимально защищены.

Во то время, когда люди стараются соблюдать режим социального дистанцирования, вирус ищет и находит места, где долго вместе находится множество людей, например, больницы, приюты, пансионаты, тюрьмы, армия, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис. Об этом сообщает delfi.lv

"Ограничение заболевания в таких обстоятельствах является особенно сложным, поэтому важно, чтобы работники таких мест максимально мобилизовались", - отметил инфекционист.

За последнее время стало известно о нескольких случаях обнаружения заболевания Covid-12 в латвийских лечебных учреждениях, пансионатах и в приюте.

Например, в латвийском онкологическом центре это заболевание констатировано у двух пациентов, двух врачей и одного работника.

По состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Латвии инфекция подтверждена у 509 человек.


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