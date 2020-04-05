Ученые изобрели батарею, которая заряжается за несколько секунд 2 5.04.2020, 16:14

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Иллюстрационное фото

В процессе зарядки не требуются дополнительные электронные устройства.

Специалисты из Швеции разработали необычную батарею. Ее особенность заключается в способности полностью зарядиться за несколько секунд. Новинка представляет собой органическую протонную батарею, сообщает lenta.ua со ссылкой на научные журналы.

Устройство может выдержать до 500 циклов зарядки и разрядки. При этом показатель емкости аккумулятора не будет снижаться.

Заряжать новую батарею можно с помощью солнечного элемента. При этом в процессе не требуются дополнительные электронные устройства, как в случае зарядки литий-ионных батарей. Преимуществом новинки является ее независимость от температурных показателей.

Недостатком большинства современных батарей является их вред для окружающей среды. Дело в том, что для их создания необходима добыча металлов. В качестве альтернативы ученые предложили хиноны – карбонильные соединения.

Принцип их работы заключается в чередовании поглощения и испускания ионов водорода в процессе зарядки и разрядки батареи. За счет использования кислого водного раствора и особого способа перемещения ионов внутри устройства риск взрыва батареи является минимальным.