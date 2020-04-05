Работник «скорой» из Могилева: Защитный костюм – один на всю бригаду 10 5.04.2020, 17:16

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В Могилевской области у медиков обнаружили коронавирус.

В Могилевской области пока что четыре подтвержденных официально случая заражения коронавирусом: по одному – в Кировске, Бобруйске, Кричеве и Могилеве, два из них – среди врачей, передает «Белсат».

Есть ли коронавирус в городе, рассказал Алексей – имя изменено по желанию героя) – работник Могилевской скорой медицинской помощи, который ежедневно выезжает по вызовам.

«COVID-19 в Могилеве есть, и медикам скорой помощи это стало известно раньше официальных данных Минздрава, так как увеличилось число больных с пневмонией и ОРВИ. Тесты на COVID-19 брали и теперь берут только у тех, кто был за границей, имел контакт или пребывает в тяжелом состоянии. Остальным ставят ОРВИ или пневмонию неизвестной формы. Результатов тестов людям не говорят. Говорят, если что, мы с вами свяжемся… Сразу было понятно, что больных больше, чем в прошлые годы», – говорит Алексей.

По словам работника скорой сначала в Могилеве всех с температурой возили в инфекционную больницу, а с пневмонией – в тубдиспансер. Сейчас на случай необычной ситуации для приема людей с коронавирусом или с подозрением на него полностью освободили могилевскую больницу № 1.

«Закрыли больницу № 1 на карантин. Это значит, что там будут размещать больных и контакты 1-го и 2-го уровней. Понятно на 100 %, что ничего хорошего не будет», – с грустью описывает ситуацию в Могилеве Алексей.

2 и 3 апреля пациентов из 14 отделений Могилевской больницы № 1 выписали или перевели в другие учреждения. Об этом говорят пациенты, а также свидетельствует опубликованный «Вконтакте» в группе «Могилев real» приказ начальника Главного управления здравоохранения Могилевского облисполкома Александра Старовойтова.

«Тех, кто был после операций, выписали на реабилитацию домой. С продолжением больничного. Понятно, что если было бы критично, то перевели бы в другую больницу. Все сделали резко, за один момент. Сообщили о срочных изменениях не утром на обходе, а вдруг в обед», – говорит одна из пациенток Могилевской больницы № 1, которая не пожелала называть своего имени.

«Меня смутил тот факт, что все очень резко и быстро произошло. Словно приближается что-то очень неприятное и нехорошее, а мы из-за дезинформации ни о чем не знаем и абсолютно к этому не готовы», – сказала женщина.

По свидетельствам Алексея, который день подряд у инфекционной больницы собираются очереди машин скорой помощи, которые привозят людей с подозрением на коронавирус.

Защитный костюм – один на всю бригаду

«Сейчас стало много вызовов с подозрением на COVID-19. Пока что в боксах (саркофагах) никого не возили. Такие боксы есть, но их количества я не знаю. В целом бригады работают с нехваткой спецсредств, а те, что есть, не соответствуют нормам – совершенно не закрывают лицо. Защитный костюм – один на бригаду, остальным выдают только маски. Причем водителям вообще не выдают никаких средств защиты. Коллеги пользуются своими масками. С понедельника обещали выдать по две многоразовые маски, чтобы их дома стирали и носили», – говорит Алексей о выездах к людям с подозрением на коронавирус. А на простые вызовы к людям с температурой, по его словам, выдают 2-3 маски на смену.

Это так или иначе коснется каждой семьи

«Никто из нас: ни медики, ни водители – не чувствует себя в безопасности. Наоборот, мы понимаем, что находимся в первой волне пострадавших. Но ничего с этим поделать невозможно. Некоторые водители и медики отказываются от выездов на вызовы с подозрением на коронавирус, много водителей просто закрывают смену якобы на ремонт машины». «Часто стали вызывать по надуманным причинам, например: «Запершило в горле, а вдруг это коронавирус, сделайте мне тест!». Они так говорят, будто у нас лаборатория на колесах», – возмущается Алексей.

По мнению работника скорой помощи, коронавирус есть и будет. Сегодняшние меры нужны только для того, чтобы размазать пик больных: «Не думайте, что вас это не касается, это так или иначе коснется каждой семьи. Берегите себя и особенно своих родителей, они больше всех – в состоянии риска, по возможности защитите их даже от себя, никогда не считайте, что вы здоровый и не переносчик».