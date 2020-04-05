Белоруска с коронавирусом: С первого дня начала бить в колокола, но никто не хотел слушать 8 5.04.2020, 17:44

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Как семья из Лунинецкого района безуспешно пытались сдать тесты на коронавирус.

3 апреля Брестский областной ЦГЭиОЗ сообщил о положительном тесте на коронавирус COVID-19 у жительницы Лунинецкого района. Ею оказалась 43-летняя Наталья, которая живет в агрогородке Дятловичи. Она работает директором «Евроопта» в Лунинце. Ее мужу Николаю 53 года. Он работает охранником на заводе «Полесьеэлектромаш», пишет «Брестская газета».

Сейчас Наталья находится в 6-й клинической больнице Минска. Она дышит с помощью кислородного аппарата, так как у нее поражены оба легких. По телефону женщина подробно рассказала о том, как у нее появились первые симптомы заболевания и как несколько дней вместе с мужем безуспешно пытались сдать тесты на коронавирус в Лунинце.

Ее мужу стало плохо 21 марта. Из-за высокой температуры он не пошел на работу. Спустя два дня вызвал скорую помощь. Приехавший фельдшер сделал укол и попросил прийти в поликлинику, чтобы открыть больничный. Через два дня температура так и не упала. Мужчина снова вызвал скорую и добился направления на рентген.

В среду 25 марта ухудшилось состояние у его жены Натальи. На следующий день мужчина на приеме рассказал медикам о точно таком же состоянии здоровья его супруги. Приехавший фельдшер попросил Наталью прийти в поликлинику и открыть больничный.

«С такой температурой я уже никуда не могла идти. Пошла в пятницу. Я зашла в маске, доктор сидит без маски… Спросила, почему она без маски. Она ответила: «Успокойтесь, не наводите панику»», – рассказала Наталья.

По ее словам, из-за снижения температуры больничный ей закрыли. Впереди были выходные, поэтому о продлении больничного она не просила. В понедельник она вышла на работу, но самочувствие снова ухудшилось. При температуре 39,8 °С Наталья снова вызвала скорую.

Николай сказал врачам в поликлинике: «Делайте что хотите, но я отсюда не уйду». Рентген не подтвердил пневмонию, поэтому его отказывались госпитализировать в больницу. Но мужчина добился своего и его все-таки положили в инфекционное отделение. Второй рентгеновский снимок снова не подтвердил пневмонию, хотя с каждым днем Николаю становилось все хуже и хуже.

Тем временем сестра увезла Наталью в Минск. После осмотра врачи сделали тест на коронавирус и провели компьютерную томографию, так как рентген не показал пневмонию. Утром 3 апреля в палату к Наталье зашел врач и сообщил, что коронавирус COVID-19 у нее подтвердился.

Женщина сразу позвонила мужу и попросила, чтобы тот тоже добивался компьютерной томографии. После нескольких скандалов Николаю сделали КТ и обнаружили пневмонию. У него сразу же взяли тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Наталья рассказала, что 3 апреля ее муж был без сознания, а на следующий день пришел в себя. Он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Решался вопрос о транспортировке Николая в другую больницу.

«У меня все спрашивают, не были ли мы за границей. Нет! Мы никуда не ездили, нигде не были. Только на работу и обратно. Обидно, что мы с первого дня начали бить в колокола, но нас никто не хотел слушать. Я сразу поняла, что это коронавирус. Не нужно думать, что этой заразы у нас нет», – поделилась Наталья.

Ее младшего 10-летнего сына и всех родственников, с которыми контактировали супруги, увезли в Брест. В областной центр отправили и всех сотрудников «Евроопта», в котором работает Наталья. 4 апреля магазин был закрыт.