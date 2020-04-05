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Опубликованы эксклюзивные видео борьбы с коронавирусом в Киеве

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  • 5.04.2020, 18:07
  • 2,641
Опубликованы эксклюзивные видео борьбы с коронавирусом в Киеве

К борьбе привлечена Национальная гвардия Украины.

В центре Киева 5 апреля проводили меры по дезинфекции, сюда стянули автомобили Национальной гвардии. Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На опубликованных кадрах видно, что по центру украинской столицы едут автомобили Нацгвардии, которые предупреждают население о ситуации.

Журналист обратил внимание на то, что раньше с громкоговорителями ездили автомобили ГСЧС.


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