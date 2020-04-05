Резидент Comedy Club Андрей Скороход жестко прошелся по Лукашенко 18 5.04.2020, 18:27

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Андрей Скороход

Известный шоумен высказался в популярной соцсети.

Белорусский шоумен и резидент Comedy Club Андрей Скороход жестко прошелся в Instagram по Лукашенко за его бездействие во время пандемии коронавируса, пишет телеграмм-канал «Баста».

- В это время уж точно можно отказаться от хоккейных матчей, куда людей сгоняют силой. Дай Бог, никто не заразится и не умрет. Но такое отношение к людям мы не забудем никогда. Я до конца своих дней буду ждать суда над ним! Жыве Беларусь! - заявил Андрей.