БЖД отменила поезда Минск - Москва и Брест - Санкт-Петербург 2 5.04.2020, 19:14

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Решение действует с сегодняшнего дня.

Курсирование поездов № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург отменяется с 5 апреля. Об этом информирует пресс-центр Белорусской железной дороги, пишет tut.by.

«В связи с уведомлением ОАО „РЖД“ на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов: № 2/1 Минск — Москва, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020; № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020», — говорится в сообщении

5 апреля поезд № 52 проследует по маршруту Брест — Витебск.

Поезда №30/29 Калининград-Москва и №80/79 Калининград-Санкт-Петербург, следующие транзитом через Беларусь, также отменяются

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денег будет производиться на основании проездных документов. Сроки возврата билетов не ограничены.

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно.

Ранее поезда были отменены в связи с решением России закрыть границы на въезд и выезд по причине распространения коронавируса COVID-19. Ограничения не касаются перевозки грузов.