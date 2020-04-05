«Даже подумать не могла, что так обманут»: Как белоруска купила первое авто у «перекупа» 15 5.04.2020, 19:40

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Поучительная история.

Историю покупки своего первого автомобиля Автобизнесу рассказала 19-летняя Анна. Она решила приобрести машину сразу после получения "прав", а выбор привел к печальным последствиям.

"Машина его матери, она лежит в больнице"

Бюджет на покупку у Анны составлял 3500-5000$. Три с половиной тысячи было на руках, еще полторы можно было взять в кредит, но от этой идеи девушка в итоге решила отказаться.

В объявлениях ей приглянулся рестайлинговый Peugeot 406 2001 года выпуска за 3300$.

"Позвонили по объявлению, продавец рассказал, что с машиной все в порядке. Сказал, что машина его матери, она сейчас лежит в больнице, нужны деньги, поэтому приходится продавать авто. Смотреть машину приехали вместе с моим молодым человеком. Посмотрели снаружи, внутри, вроде все понравилось. В машинах мы не разбираемся, поэтому сказали, что нужно съездить на СТО, показать машину специалистам", - начинает рассказ Анна.

Далее, по словам девушки, продавец уточнил, записались ли они уже на какую-нибудь СТО. Услышав отрицательный ответ, мужчина сразу предложил подъехать на станцию, которая по счастливой случайности находилась рядом с местом осмотра. Молодые люди, ничего не заподозрив, согласились на такой вариант.

"Приехали на станцию, продавец пошел договариваться, чтобы мастера осмотрели его авто. Заехали на подъемник, слесарь посмотрел автомобиль, сказал, что с машиной все в порядке, единственное, что требует немедленной замены, - хомут на пыльнике ШРУСа.

Потом электрик сделал компьютерную диагностику. Озвучил проблему с неработающей ABS - об этой неисправности так было известно при взгляде на приборную панель. В остальном сказали, что с машиной все хорошо".

Поверив сотрудникам СТО, что у автомобиля нет никаких проблем, кроме озвученных, молодые люди сторговали цену до 3000 долларов, после чего отправились выписывать счет-справку.

"Машина 100 процентов была бита в "морду"

Спустя пару дней после покупки Анна отправилась на СТО к знакомому для замены того, что посоветовали на первой станции.

"Виталик огорчил меня практически сразу, когда, глядя на "транзиты" третьего региона, высказал предположение, что машину я купила у "перекупа". Еще он сказал, что машина 100 процентов была бита в "морду", - вспоминает Аня.

Дальше, по словам девушки, осматривая машину, мастер продолжил ее расстраивать, после чего Анна даже расплакалась.

Специалист рассказал девушке, что машина изначально была с автоматической коробкой передач, но потом ее кто-то переделал на "механику".

"Меня сразу смутило наличие лишних проводов и датчиков. Проверил машину по VIN - оказалось, что раньше там стоял "автомат". Переделывали машину, скорее всего, уже давно, так как коробка, которая сейчас стоит на машине, уже была варена. Вероятнее всего, она пострадала в результате ДТП. Передняя часть автомобиля собрана непонятно как и из чего. Видно, что удар был сильный, от него, по всей видимости, даже треснула КПП", - рассказывает специалист Виталий.

Также в машине была откручена рулевая рейка. Тросы переключения передач держались на проволочках. Кроме того, все тормозные диски и колодки требовали замены. В моторном отсеке - течь масла и антифриза. Подвеска требует ремонта.

Девушка говорит, что даже подумать не могла, что ее так обманут.

"Продавец рассказывал так, будто это была действительно его машина. Более того, в голову не могла прийти мысли, что человек может выдумывать историю о больной маме, которой срочно нужны деньги на лечение, - вспоминает Анна. - На "номера" другого региона и на то, что счет-справка была выписана от имени другого мужчины, внимания не обратила, пока на это не указал приятель с СТО. Машина привлекала хорошей комплектацией и внешним видом, на остальное не обращали внимания и доверились мнению слесаря с первой СТО".

Больше всего ее возмутил тот факт, что она обратилась за помощью к специалистам, а те, по всей видимости, просто были в сговоре с продавцом, поэтому умолчали обо всех проблемах. Девушка сожалеет, что "повелась" на уловки "перекупа" и без задней мысли согласилась поехать на первую попавшуюся станцию, а не отправилась сразу на СТО к знакомому.

"Чтобы на машине можно было более-менее безопасно передвигаться, мне пришлось вложить уже более 150 долларов, хотя, по словам Виталия, для приведения машины в идеальное состояние по итогу нужно будет вложить около тысячи. Знакомые посоветовали попробовать продать слегка доведенный до ума автомобиль. Разместила объявление, приезжали смотреть "перекупы", предложили мне за машину всего полторы тысячи", - рассказывает Анна.

Что в итоге?

После нескольких показов девушка поняла, что вернуть потраченные деньги не получится, поэтому решила оставить машину себе и продолжать доводить ее до ума.

Виталий рассказал, что подобные ситуации хотя и не часто, но все же встречаются: продавец, как правило, "перекуп", везет показывать машину на "свою" СТО, где "мастера" умалчивают о ряде имеющихся проблем. Специалист рекомендует быть максимально внимательным при покупке авто, а тем, кто не разбирается в машинах, прибегать к помощи специалистов, которых вы найдете сами, а не за вас выберет продавец.