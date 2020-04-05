РНПЦ «Кардиология» отдают под больных с пневмонией 18 5.04.2020, 19:49

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Фото: minsknews.by

Решение, как отмечается в приказе, принято «в связи с недостаточным количеством мест в организациях здравоохранения».

Столичный республиканский научно-практический центр «Кардиология» временно перепрофилируют на лечение пациентов с вирусно-бактериальными пневмониями. Соответствующий приказ в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 4 апреля подписал директор центра Александр Мрочек, пишут naviny.by.

Решение, как отмечается в приказе, принято «в связи с увеличением в Минске количества вирусно-бактериальных пневмоний у пациентов» и «недостаточным количеством мест в организациях здравоохранения для их госпитализации».

Согласно приказу, будут выписаны все пациенты кардиологического и кардиохирургического отделений, чье лечение может быть продолжено амбулаторно.

Пациенты, нуждающиеся в дальнейшем стационарном лечении, а также пациенты после операций будут переведены в стационары других учреждений здравоохранения, в первую очередь, в НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

В РНПЦ вводится строгий санитарно-эпидемиологический режим и постоянный мониторинг состояния здоровья медицинского персонала.

Госпитализированные в РНПЦ пациенты с пневмонией, у которых будет выявлена вирусная инфекция COVID-19, подлежат переводу в инфекционную больницу.