Экономист: На неделе возможны резкие скачки курсов валют 1 5.04.2020, 20:13

2,242

Прогноз курса белорусского рубля на неделю.

Курс доллара США на БВФБ может снизиться примерно на 1%, в то время как курс российского рубля продолжит рост. Но этот прогноз сбудется только в том случае, если будет улажен новый конфликт между Россией и Саудовской Аравией, возникший 4 апреля. Из-за него курс российского рубля в понедельник на БВФБ может снизиться, а курс доллара подскочит, чего доброго, на 1-2%, пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

Если конфликт до конца недели не будет улажен, курс доллара на БВФБ по ее итогам не снизится, а вырастет тоже примерно на 1-2%.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не вырос, а снизился на 0,1% и составил 4 апреля 2,5722 рубля за доллар. Причиной стало резкое укрепление российского рубля против доллара на Московской бирже, вызванное появление надежд на завершение ценовой войны на рынке нефти.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ за неделю снизился на 2% и достиг 2,7797 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля поднялся на 1,4% – до 3,3586 белорусских рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю выросла, но всего на 0,2%. При этом среднедневной объем торгов иностранными валютами на БВФБ снизился до 108,2 млн. рублей со 180 рублей на предыдущей неделе. Но это падение объясняется отчасти низким объемом торгов валютами в рабочую субботу 4 апреля.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс европейской валюты на рынке форекс на прошедшей неделе значительно снизился, что было вызвано ростом опасений, связанных с экономическим спадом во всем мире, и, в первую очередь, в США. Президент этой страны Дональд Трамп заявил, что стране предстоят две очень тяжелые недели, а число погибших от коронавируса COVID-19 может составить от 100 до 240 тыс. человек, и это в том случае, если все необходимые меры против эпидемии будут приняты. Две недели, по мнению президента, пройдет до того момента, когда эпидемия достигнет максимума.

3 апреля стало известно, что в марте число рабочих мест в США, без учета сельскохозяйственного сектора, снизилось на 701 тыс., а уровень безработицы подскочил с 3,5% до 4,4%. Это оказалось намного выше прогнозов.

В связи с обвалом мировой экономики, многие эксперты прогнозируют продолжение падения курса евро на рынке форекс, который на прошедшей неделе опустился до уровня 1,08 долларов за евро. В частности, глава глобальной стратегии TD Securities по валютным операциям Марк Маккормик считает, что в настоящее время европейская валюта ведет себя больше проциклично, чем как валюта надежного убежища, поэтому проигрывает доллару. Он прогнозирует, что курс евро к концу второго квартала текущего года опустится до 1,05 доллара, и только к концу года поднимется до 1,12 доллара.

Марк Маккормик считает, что рост доллара США продолжится до тех пор, пока не будет достигнут пик эпидемии. То есть еще, по крайней мере, около двух недель.

Поэтому можно ожидать, что курс евро на рынке форекс на текущей неделе может снизиться еще примерно на 0,5-1%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль на прошедшей неделе значительно укрепился против доллара на Московской бирже, так как появилась надежда на то, что ценовая война на рынке нефти благополучно завершится. Россия проиграла эту войну и пошла на уступки.

31 марта истек срок действия соглашения ОПЕК+, согласно которому его участники ограничивали добычу нефти. Но российские нефтяные компании не стали увеличивать добычу нефти с 1 апреля, хотя ранее обещали это сделать. Отказаться от таких планов их заставила суровая реальность – цена на российскую нефть в Европе с учетом расходов на транспортировку из Западной Сибири опустилась ниже себестоимости.

Дональд Трамп 2 апреля заявил, что президент России Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении добычи нефти в 10 миллионов баррелей или даже 15 миллионов баррелей. Это привело к скачку цен на нефть в этот день. А 3 апреля стало известно, что на 6 апреля назначены переговоры нефтедобывающих стран, на которых будет обсуждаться вопрос о сокращении мировой добычи нефти на 10 млн. баррелей в сутки. В этот же день Владимир Путин провел совещание с российскими нефтяниками, после которого сказал, что Россия готова к договоренностям с партнёрами в рамках ОПЕК+ и готова к взаимодействию с США. О том, какие большие у России валютные резервы, и как много лет она может благополучно прожить при низких ценах на нефть, он уже не говорил.

Таким образом, Россия проиграла войну на рынке нефти: по имеющимся данным, ей предстоит снизить добычу на 1,5 млн. баррелей в сутки, что составляет около 12,5% добычи и 30% ее экспорта.

Однако 4 апреля появилась новость о том, что встреча 6 апреля может не состояться. Как сообщило агентство Bloomberg, переговоры могут быть отложены до 9 апреля. Руководство Саудовской Аравии обиделось на заявление Владимира Путина, сделанное им 3 апреля на встрече с представителями нефтяных компаний, о том, что решение саудитов об увеличении добычи нефти было связано с усилиями по устранению конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. На это глава МИД Саудовской Аравии принц Фарзал бин Фархан 4 апреля заявил, что в заявлении российского президента нет ни слова правды, и это именно Россия отказалась от новой сделки ОПЕК+ в начале марта.

Тем не менее, если переговоры завершатся успешно, можно рассчитывать на стабилизацию цен на нефть, что должно поддержать рубль. Поэтому на текущей неделе курс доллара на Московской бирже снизится еще примерно на 1-2%. Но не исключено, что переговоры окажутся сложными, что приведет к значительным колебаниям курса, и по итогам недели он может вырасти.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные выше прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ на текущей неделе может снизится примерно на 1% на фоне роста курса российского рубля. Не исключены резкие скачки курсов, и если новый конфликт не будет разрешен, динамика курсов на БВФБ может оказаться противоположной.

Прогноз на понедельник 6 апреля

Во второй половине пятницы 3 апреля курс евро на рынке форекс почти не изменился, оставшись на уровне 1,08 доллара за евро.

На торгах Московской биржи во второй половине пятницы курс доллара снизился примерно на 0,3% – до 76,4925 рубля за евро.

В связи с этим можно было ожидать, что 6 апреля на открытии торгов на БВФБ курс доллара снизится на доли процента.

Но конфликт между Россией и Саудовской Аравией полностью изменил ситуацию. Из-за него курс российского рубля на БВФБ в понедельник может снизиться, а курс доллара подскочит, причем, весьма существенно: на 1-2%.