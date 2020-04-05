Фотофакт: В Минске продают морковь по $32 за килограмм, перец - по $6 10 5.04.2020, 20:27

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Цены в магазинах, которые удивляют.

В Беларуси заметно выросли цены на некоторые импортные продукты. Среди них — лимоны, имбирь, чеснок, перец. При этом цены продолжают расти. К примеру, в одной из торговых сетей лимон в пятницу стоил почти 10 рублей, а сейчас — на 2 рубля больше. Tut.by собрал подборку цен, которые вызывают удивление.

В одной из торговых сетей в Минске продают голландскую мытую морковь по 82,5 рубля за килограмм. В регионах такую же морковь можно найти по 75,9 рубля. При этом в продаже есть белорусская морковь в пределах 60−80 копеек.

По нашей информации, цены на имбирь доходят до 36 рублей за килограмм. Еще в марте килограмм стоил 7−8 рублей. Чеснок еще совсем недавно продавали по 6−8 рублей за кило, теперь за него просят до 17 рублей. Лимоны тоже значительно выросли в цене. В конце марта их продавали по 3,5−4,5 рубля, а теперь цены доходят почти до 17 рублей.

Стоимость свежего перца доходит почти до 16 рублей за килограмм.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by