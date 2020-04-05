В Польше подтверждены 207 новых случаев заражения коронавирусом 5.04.2020, 20:30

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Число инфицированных в Польше увеличилось до 3834 человек, включая 84 летальные исхода.

В Польше подтверждены 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла жизни еще 5 человек. Таким образом, число инфицированных в стране увеличилось до 3834, включая 84 летальных исхода, передает «Польское радио».

Министерство здравоохранения Польши сообщило, что последними жертвами коронавируса стали 41-летняя женщина и 84-летний мужчина из больницы в Кракове, 71-летний пациент больницы в Познани, 77-летняя женщина, госпитализированная в Болеславце, и 59-летний пациент из Поляницы-Здруй.

На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекций.