закрыть
5 апреля 2020, воскресенье, 21:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

В Польше подтверждены 207 новых случаев заражения коронавирусом

  • 5.04.2020, 20:30
В Польше подтверждены 207 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: Getty Images

Число инфицированных в Польше увеличилось до 3834 человек, включая 84 летальные исхода.

В Польше подтверждены 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла жизни еще 5 человек. Таким образом, число инфицированных в стране увеличилось до 3834, включая 84 летальных исхода, передает «Польское радио».

Министерство здравоохранения Польши сообщило, что последними жертвами коронавируса стали 41-летняя женщина и 84-летний мужчина из больницы в Кракове, 71-летний пациент больницы в Познани, 77-летняя женщина, госпитализированная в Болеславце, и 59-летний пациент из Поляницы-Здруй.

На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекций.


популярное за неделю

Мнение

Свиньи им дороже
Свиньи им дороже Яська з-пад Шклова
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса
Лукашенко прячет правду о количестве смертей от коронавируса Николай Статкевич
В Беларуси больше нет власти
В Беларуси больше нет власти Ирина Халип
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки
Вести из регионов Беларуси напоминают фронтовые сводки Евгений Афнагель