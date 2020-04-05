Диетологи назвали продукты, которые укрепляют иммунитет не хуже чеснока и лимона 11 5.04.2020, 21:07

9,441

Специалисты напомнили о важности витамина С.

Пандемия коронавируса вынуждает многих всерьез озаботиться состоянием своего иммунитета. На помощь в этом традиционно приходят лимоны, имбирь и чеснок. Однако специалисты утверждают, что укрепить свой иммунитет можно и другими продуктами. Польза организму в этом случае будет не менее существенной, пишет healthinfo.ua.

Речь идет о продуктах, в которых высокое содержание цинка. Цинк превосходно усваивается с продуктами, богатыми витамином А. Это, прежде всего мясо, зерновые, нерафинированные масла и орехи.

Укреплению иммунитета способствует употребление большого количества жидкости, поскольку это избавляет организм от токсинов. Очень важен и витамин С - его можно найти во многих овощах и фруктах. Также специалисты советуют налегать на квашеную капусту – этот продукт полезен для кишечника, поскольку является для него прекрасным пробиотиком.