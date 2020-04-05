Минские фирмы бесплатно шьют маски медикам 9 5.04.2020, 21:20

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Фото: kp.by

Медицинские маски стали дефицитным товаром, в аптеках не всегда можно их найти.

В первую очередь, в масках нуждаются врачи, и белорусские предприниматели решили им помочь. Так, к минскому стилисту и владелице ателье Екатерине Гордеевой, которая бесплатно шила для всех желающих защитные маски, обратились за помощью, пишет kp.by.

- К нам обратилось сразу несколько медучреждений. И заявки от врачей к нам продолжают поступать до сих пор, - рассказала Екатерина. - Медики сами нам привезли несколько рулонов марли, попросили сшить маски с определенным количеством слоев. Привезли образец - по нему мы сейчас и шьем. До среды нам нужно отгрузить четыре тысячи масок в одну минскую больницу.

Стилист Екатерина Гордеева вместе со своими струдницами шьет маски для белорусских медиков. Фото: Фейсбук.

Екатерине и ее коллективу сейчас помогают волонтеры. По ее словам, маски они продолжат шить и частным лицам, но сейчас в приоритете медики.

- Мы готовы работать, пока в состоянии это делать. Время сейчас не самое радужное, но люди объединились. Радует, что предприниматели хоть что-то пытаются делать. Я такого душевного единения не помню. Это ценно и здорово, - говорит Екатерина.

Тканевые маски продают по цене от 1,51 до 20 рублей

Тех, кто стал шить многоразовые маски на продажу, уже немало. Подключились даже блогеры! Присмотреть себе защитную маску можно и у крупных белорусских производителей. Так, в интернет-магазине Торгового Дома "Файбертек" можно купить многоразовые хлопковые маски. Цена за штуку - 1,51 рублей.

Компания Mark Formelle выпустила трикотажные маски с цитатами писателей и забавными принтами. Стоят они до 5 рублей 99 копеек за штуку. В описании маски говорится, что она "пригодна для использования с целью профилактики заболеваний дыхательных путей передающихся воздушно-капельным путем".

Трикотажные маски с цитатами российских писателей выпустила белорусская компания. Фото: markformelle.by

Есть магазины, где покупателям маски дают в подарок с каждой покупкой. Так, например, делают в минском магазине LSTR Adziennie.