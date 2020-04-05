Почему тестирование очень важно для борьбы с COVID-19 2 Майк Экель

5.04.2020, 21:43

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Сейчас страны используются два типа тестов на коронавирус.

Ключом к сдерживанию пандемии коронавируса, опустошающей земной шар, может стать палочка длиной 15 сантиметров, изготовленная из пластика или дерева, с маленьким ватным тампоном на конце.

Тампон, который засовывают в нос, пока он не достанется задней части верхнего горла, используют, чтобы собрать клетки – их ДНК потом можно проанализировать и проверить на наличие SARS-CoV-2, более известного как коронавирус.

Это не самые приятные ощущения. Однако, говорят эксперты, это один из самых эффективных и действенных способов проверить большое количество людей и определить, кого нужно изолировать, где вирус поражает больше и у кого есть иммунитет.

Пока некоторые страны, например Южную Корею, хвалят за начало широкомасштабного тестирования своего населения и уменьшение случаев коронавируса, другие столкнулись с рядом проблем. Это касается Италии и Испании, двух наиболее пострадавших стран, а также США.

Вот, что нужно знать о тестировании.

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Как проводят тестирование?

Сейчас используются два типа тестов. Для менее известного типа теста нужно взять кровь, а затем провести проверку антител на коронавирус. Антитела ‒ это белки в организме человека, которые активируются в ответ на заражение. Это может быть бактериальная болезнь, например, пневмония, или вирусная как грипп.

Тесты на основе антител также известны как серологические тесты, определяющие, имеет ли человек определенную болезнь. Обычно это происходит лишь через несколько дней, после того как человек заразился, независимо от того проявились у него симптомы или нет. Это делает тест менее полезными для определения случаев, когда время является критически важным, ведь болезнь быстро распространяется среди населения.

Фото: ЕРА

По этой причине, сейчас самый важный тест на коронавирус известен как тест «полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией» ‒ тот самый с тампоном в носу.

Наборы для тестирования, распространяемые Всемирной организацией здравоохранения или Центром по контролю и профилактике заболеваний в США, основаны на этом методе, как и многие тесты, активно проводимые частными лабораториями.

Тест проводится с помощью ватного тампона, который вставляется в нос до тех пор, пока он не достанется задней части верхнего горла. Для большинства людей это несомненно неприятное ощущение, часто заставляющее человека давиться.

Образец с микроскопическими клетками на ватном тампоне вставляется в пробирку для хранения и перевозится в лабораторию. Там работники проводят молекулярный тест, который ищет фрагменты генома коронавируса. Если вирус содержится в большом количестве, его можно легко обнаружить.

Почему очень важно быстро проводить тесты на коронавирус?

Одна из причин, почему коронавирус может быстро и далеко распространяться, заключается в том, что вы можете быть зараженными вирусом несколько дней без каких-либо симптомов и в течение этого времени бессознательно передавать вирус большому количеству людей.

Проблема в том, что коронавирус настолько новый и распространяется так быстро, что тестов и мест для их проверки было недостаточно. Вспышка случаев в Италии, Испании, Великобритании и США быстро ослабили способность систем здравоохранения этих стран проводить тестирование на вирус.

И это не считая страны, чьи государственные системы здравоохранения трещали по швам уже с самого начала. Например, как это было в случае Ирана.

«Одна из проблем, возникшая у нас с этим конкретным вирусом, ...состоит в том, что у нас до сих пор нет наглядного способа узнать, кто инфицирован, а кто нет», ‒ сказал Эндрю Престон, профессор биологии и биохимии в Университете Бату, в Англии. «Таким образом, мы не можем полагаться только на симптомы, так как эти симптомы начинают проявляться не сразу, даже после того, как кто-то подхватил вирус».

«Поэтому, если мы хотим определить, у кого есть вирус, кто инфицирован, мы должны проводить тестирование. Поэтому они так важны», ‒ сказал он.

Эпидемиологи и медицинские эксперты заявляют, что отсутствие быстрого, широкомасштабного тестирования тормозит реакцию некоторых стран на проблему.

По состоянию на 29 марта в США с населением в 330 миллионов проводили примерно один тест на 366 человек. Для сравнения, Италия, оказавшаяся одной из наиболее пострадавших стран, имеет численность населения примерно 60 миллионов и проводила 1 тест на 133 человека. Значительную часть из них провели после волны тестирования, когда итальянцы, заболев, начали переполнять больницы страны.

В то же время, в России было проведено 343,5 тысяч тестов по состоянию на 30 марта. С населением в 144 миллиона это означает, что только один человек на 419 человек прошел тестирование.

Попытки России увеличить количество тестирований свелись на нет из-за установленных правил, ведь все опирается на одну сибирскую лабораторию, которая проводит второе поверочное испытание полученных результатов. Некоторые правозащитники говорят, что тест, который широко использовался, был ошибочным и показывал неправильные отрицательные результаты. С тех пор правительство изменило тактику и проводит широкие и быстрые тестирования.

Большинство пострадавших стран увеличивают тестирования, чтобы охватить более широкий сегмент своего населения, поэтому эти показатели тестов будут улучшаться.

Почему некоторым странам удается это делать быстро, а другие борются из последних сил?

Фото: ЕРА

Несмотря на то, что тест назального мазка считается очень точным, он требует определенного времени, начиная с момента, когда берут образец из носа, вплоть до момента, когда лаборатория может провести тест и затем сообщить человеку о результатах. И это при лучших обстоятельствах.

Некоторые страны настаивают на том, чтобы ускорить процесс тестирования. В некоторых местах сейчас проводится тестирование «проездом», люди могут проходить его, сидя в своих автомобилях.

Южная Корея успешно использует системы так называемых «телефонных будок». Люди заходят в стеклянную будку, где их быстро и безопасно тестируют. Это также уменьшает шансы медицинского работника заразиться во время проведения теста.

Согласно Престону, Южная Корея провела примерно 1 тест на 250 человек, воспользовалась также предыдущим опытом эпидемии SARS, респираторного заболевания, появившегося в Китае в начале 2000-х.

Эта болезнь инфицировала меньше, чем 8500 людей во всем мире и убила примерно 774 человека, согласно ВОЗ.

«У меня такое впечатление, что (Южная Корея, ‒ ред.) имела лучшие возможности для тестирования на ранних этапах», ‒ сказал он. «А также они действительно, очень быстро запустили слежение, идентификацию и отслеживание контактов этих первых случаев».

Имея большую, хорошо финансируемую, современную систему здравоохранения и ряд лучших университетов мира, США должны были бы иметь хорошие условия для быстрого и широкомасштабного тестирования.

Эксперты считают, что этого не произошло по разным причинам, в частности из-за задержек в регулировании и неоднозначных сообщений о масштабах проблемы из Белого дома и других мест.

«Тестирование ‒ это самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся», ‒ говорит Питер Славин, президент больницы общего профиля Массачусетса в Бостоне.

«Идея в том, что вы можете резко перейти от способности проводить сотни тестов сегодня, как это требуется для большинства заболеваний в нормальных ситуациях, к проведению десятков тысяч или даже сотни тысяч тестов за неделю. Я хочу сказать, что это сложно», сказал Престо. «А все потому, что эти тесты должны проводиться должным образом, особенно если, основываясь на них, вы собираетесь принимать важные решения о том, кто может продолжать работать в больнице».

Между тем, несколько частных компаний по всему миру спешат ускорить время получения актуальных результатов из лабораторий.

На прошлой неделе американская компания Abbott Laboratories получила нормативное одобрение системы тестирования на коронавирус, которая может определить, заражен ли человек всего за пять минут. Система также небольшая по размеру и портативная.

Швейцарский фармацевтический гигант Roche на прошлой неделе также получил одобрение США на тест, дающий результаты в течение трех часов.

Недейственное тестирование также было проблемой. Испания, Грузия и Турция оказались среди стран, получивших тест на коронавирус от китайской компании, но позже они обнаружили, что тесты были недейственными и имели высокий уровень погрешности.

«Возникает огромное количество вопросов... на что мы готовы идти, чтобы защитить себя», ‒ сказал Престон. «Поэтому я думаю, что нам нужно переосмыслить нашу глобальную инфраструктуру борьбы с пандемиями».

«Мы предвидели это в течение многих лет, но все это в значительной степени оставалось лишь упражнениями по теории. Очевидно, что теперь это уже не так», ‒ сказал он.

Майк Экель, rferl.org (перевод — Крым.Реалии)