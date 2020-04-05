Какие возрастные авто есть сейчас на белорусском рынке 5.04.2020, 22:10

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Самой «молодой моделе» в подборке - 10 лет.

В среднем срок жизни модели из массового сегмента составляет порядка 6-8 лет. Внедорожники и минивэны могут "пожить" и подольше. Тем не менее на нашем рынке немало моделей, которые в этом году справляют 10-летний юбилей - и на фоне некоторых это еще "молодняк", пишет сайт abw.by.

Mitsubishi ASX (10 лет)

Фото: abw.by

Да-да, этот кроссовер выпускается с 2010 года и с тех пор пережил не один рестайлинг, адаптируясь под очередное изменение корпоративного стиля Mitsubishi. Последняя модернизация была проведена буквально в прошлом году, так что ASX еще не собирается на покой. А ведь ближайший соперник Nissan Qashqai уже успел не только сменить поколение, но и пережить обновление…

Renault Duster (10 лет)

Фото: abw.by

В Европе смена поколений произошла еще в 2017 году, а у нас до сих пор предлагают "первый" Duster, выпускаемый с 2010 года, хотя и после нескольких модернизаций. Новый вроде как обещают уже в этом году. Любопытно, что будет с "клоном" Nissan Terrano, который вывели на рынок в 2014-м?

Peugeot 408 (10 лет)

Фото: abw.by

В нашем регионе модель 408 продается с 2012 года. Между тем этот седан для рынков развивающихся стран на базе модели 308 несколько старше - выпускается с 2010-го, так что и у него в этом году юбилей. Ближайший "родственник" Citroёn C4, кстати, на пару лет моложе.

Ravon R2 (10 лет)

Фото: abw.by

Формально модель более молодая. Но если учесть, что, по сути, это Chevrolet Spark, то получим куда больший возраст: ситикар с крестом на капоте дебютировал в 2010 году. Впрочем, это еще не самая возрастная модель в линейке Ravon. Листайте дальше!

Volkswagen Polo (10 лет)

Фото: abw.by

Да-да, актуальный для нашего региона седан выпускается уже 10 лет, а ровно в середине своего жизненного цикла модель пережила незначительную модернизацию. Polo явно задержался на рынке, притом что такие соперники, как KIA Rio и Hyundai Accent, давно сменили поколения, а последний даже успел обновиться. Но в этом году нам обещают новый Polo. Правда, мы уже знаем, что в качестве наследника рынок получит, по сути, "перелицованный" лифтбек Skoda Rapid. Такие дела.

Geely Emgrand 7 (11 лет)

Фото: abw.by

На рынок ТС китайский седан вышел в 2012-м, но в самой Поднебесной он выпускается с 2009 года. Причем у себя на родине автомобиль пережил уже три рестайлинга, а вот выпускаемая на "БелДжи" модель - чуть более ранней генерации. Откровенно говоря, седан явно устарел, особенно на фоне последних моделей Geely.

Toyota Land Cruiser 200 (13 лет)

Фото: abw.by

"Двухсотку" выпускают аж с 2007 года! Разумеется, японский внедорожник несколько раз модернизировали, в частности, подвергалась изменениям линейка моторов. Но принципиально это все та же модель, которая была выведена на рынок 13 лет назад.

Mitsubishi Pajero (14 лет)

Фото: abw.by

А Pajero еще старше! Модель выпускается с 2006 года, и это настоящий ветеран модельного ряда Mitsubishi, который, увы, скорее всего не будет иметь прямого наследника. По крайней мере пока его появление в стратегию компании не входит. Более того, по всему миру продажи Pajero постепенно сокращаются, и Беларусь - одна из немногих стран, где он еще доступен к покупке.

Ravon R3 (14 лет)

Фото: abw.by

Седан Ravon R3, он же Nexia, представляет собой старый добрый… хотя нет, просто старый Chevrolet Aveo, который выпускался с 2006 года. И это самая "возрастная" модель Ravon из тех, что представлены на нашем рынке. Ведь R4/Cobalt появился лишь в 2011 году, a R2/Spark - в 2010-м.

UAZ Patriot (15 лет)

Фото: abw.by

Модель выпускается с 2005 года. Причем заметим, что Patriot является основательно переработанным УАЗ-3162 "Симбир" (2000-2005 гг.), а тот, в свою очередь, берет начало от модели УАЗ-3160, выпускавшейся с 1997 года. Тем не менее от этих предшественников Patriot заметно отличается. А кроме того, ульяновский внедорожник исправно проходит обновления каждый год. Так, нынешние версии здорово отличаются от ранних. Тем не менее модели 15 лет.

UAZ Hunter (17 лет)

Фото: abw.by

Та же история. Формально возраст такой, ведь производство Hunter началось в 2003 году. Хотя мы отлично понимаем, что в основе лежит УАЗ-3151 (с 1985 г.), который является эволюционным развитием еще более ранней модели 469 (с 1972 г.). Но ведь с отечественным автопромом всегда так: начнешь копать - и в поисках прародителя дойдешь до сотворения мира. Автомобильного, разумеется.

Chevrolet Niva (18 лет)

Фото: abw.by

Российский внедорожник с непростой судьбой выпускается с 2002 года. Напомним, что все эти годы его производили на СП "GM-АвтоВАЗ", за это время было выпущено более 700 тысяч автомобилей (юбилейный экземпляр сошел с конвейера 12 ноября 2018-го).

Но в конце прошлого года стало известно о том, что АвтоВАЗ выкупает "американскую" долю в СП - Niva возвращается под крыло марки Lada. Уже есть информация, что готовится рестайлинг под актуальный фирменный стиль, а сам автомобиль будут производить на конвейере АвтоВАЗа. В общем, на "пенсию" эта модель пока не собирается.

Lada 4x4 (43 года)

Фото: abw.by

Классическую "Ниву" выпускают аж с 1977 года! Конечно, с того времени многое изменилось: легендарный внедорожник пережил несколько серьезных модернизаций, ему два раза обновляли интерьер, вносили изменения в дизайн, ходовую часть и так далее. Но принципиально это все тот же автомобиль, который разрабатывали еще в 1970-х. И это самая возрастная модель в нашем обзоре!