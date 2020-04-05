Какие возрастные авто есть сейчас на белорусском рынке
- 5.04.2020, 22:10
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Самой «молодой моделе» в подборке - 10 лет.
В среднем срок жизни модели из массового сегмента составляет порядка 6-8 лет. Внедорожники и минивэны могут "пожить" и подольше. Тем не менее на нашем рынке немало моделей, которые в этом году справляют 10-летний юбилей - и на фоне некоторых это еще "молодняк", пишет сайт abw.by.
Mitsubishi ASX (10 лет)
Да-да, этот кроссовер выпускается с 2010 года и с тех пор пережил не один рестайлинг, адаптируясь под очередное изменение корпоративного стиля Mitsubishi. Последняя модернизация была проведена буквально в прошлом году, так что ASX еще не собирается на покой. А ведь ближайший соперник Nissan Qashqai уже успел не только сменить поколение, но и пережить обновление…
Renault Duster (10 лет)
В Европе смена поколений произошла еще в 2017 году, а у нас до сих пор предлагают "первый" Duster, выпускаемый с 2010 года, хотя и после нескольких модернизаций. Новый вроде как обещают уже в этом году. Любопытно, что будет с "клоном" Nissan Terrano, который вывели на рынок в 2014-м?
Peugeot 408 (10 лет)
В нашем регионе модель 408 продается с 2012 года. Между тем этот седан для рынков развивающихся стран на базе модели 308 несколько старше - выпускается с 2010-го, так что и у него в этом году юбилей. Ближайший "родственник" Citroёn C4, кстати, на пару лет моложе.
Ravon R2 (10 лет)
Формально модель более молодая. Но если учесть, что, по сути, это Chevrolet Spark, то получим куда больший возраст: ситикар с крестом на капоте дебютировал в 2010 году. Впрочем, это еще не самая возрастная модель в линейке Ravon. Листайте дальше!
Volkswagen Polo (10 лет)
Да-да, актуальный для нашего региона седан выпускается уже 10 лет, а ровно в середине своего жизненного цикла модель пережила незначительную модернизацию. Polo явно задержался на рынке, притом что такие соперники, как KIA Rio и Hyundai Accent, давно сменили поколения, а последний даже успел обновиться. Но в этом году нам обещают новый Polo. Правда, мы уже знаем, что в качестве наследника рынок получит, по сути, "перелицованный" лифтбек Skoda Rapid. Такие дела.
Geely Emgrand 7 (11 лет)
На рынок ТС китайский седан вышел в 2012-м, но в самой Поднебесной он выпускается с 2009 года. Причем у себя на родине автомобиль пережил уже три рестайлинга, а вот выпускаемая на "БелДжи" модель - чуть более ранней генерации. Откровенно говоря, седан явно устарел, особенно на фоне последних моделей Geely.
Toyota Land Cruiser 200 (13 лет)
"Двухсотку" выпускают аж с 2007 года! Разумеется, японский внедорожник несколько раз модернизировали, в частности, подвергалась изменениям линейка моторов. Но принципиально это все та же модель, которая была выведена на рынок 13 лет назад.
Mitsubishi Pajero (14 лет)
А Pajero еще старше! Модель выпускается с 2006 года, и это настоящий ветеран модельного ряда Mitsubishi, который, увы, скорее всего не будет иметь прямого наследника. По крайней мере пока его появление в стратегию компании не входит. Более того, по всему миру продажи Pajero постепенно сокращаются, и Беларусь - одна из немногих стран, где он еще доступен к покупке.
Ravon R3 (14 лет)
Седан Ravon R3, он же Nexia, представляет собой старый добрый… хотя нет, просто старый Chevrolet Aveo, который выпускался с 2006 года. И это самая "возрастная" модель Ravon из тех, что представлены на нашем рынке. Ведь R4/Cobalt появился лишь в 2011 году, a R2/Spark - в 2010-м.
UAZ Patriot (15 лет)
Модель выпускается с 2005 года. Причем заметим, что Patriot является основательно переработанным УАЗ-3162 "Симбир" (2000-2005 гг.), а тот, в свою очередь, берет начало от модели УАЗ-3160, выпускавшейся с 1997 года. Тем не менее от этих предшественников Patriot заметно отличается. А кроме того, ульяновский внедорожник исправно проходит обновления каждый год. Так, нынешние версии здорово отличаются от ранних. Тем не менее модели 15 лет.
UAZ Hunter (17 лет)
Та же история. Формально возраст такой, ведь производство Hunter началось в 2003 году. Хотя мы отлично понимаем, что в основе лежит УАЗ-3151 (с 1985 г.), который является эволюционным развитием еще более ранней модели 469 (с 1972 г.). Но ведь с отечественным автопромом всегда так: начнешь копать - и в поисках прародителя дойдешь до сотворения мира. Автомобильного, разумеется.
Chevrolet Niva (18 лет)
Российский внедорожник с непростой судьбой выпускается с 2002 года. Напомним, что все эти годы его производили на СП "GM-АвтоВАЗ", за это время было выпущено более 700 тысяч автомобилей (юбилейный экземпляр сошел с конвейера 12 ноября 2018-го).
Но в конце прошлого года стало известно о том, что АвтоВАЗ выкупает "американскую" долю в СП - Niva возвращается под крыло марки Lada. Уже есть информация, что готовится рестайлинг под актуальный фирменный стиль, а сам автомобиль будут производить на конвейере АвтоВАЗа. В общем, на "пенсию" эта модель пока не собирается.
Lada 4x4 (43 года)
Классическую "Ниву" выпускают аж с 1977 года! Конечно, с того времени многое изменилось: легендарный внедорожник пережил несколько серьезных модернизаций, ему два раза обновляли интерьер, вносили изменения в дизайн, ходовую часть и так далее. Но принципиально это все тот же автомобиль, который разрабатывали еще в 1970-х. И это самая возрастная модель в нашем обзоре!