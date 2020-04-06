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Нефть марки WTI потеряла более 10% стоимости

  • 6.04.2020, 7:53
  • 1,561
Нефть марки WTI потеряла более 10% стоимости

В первые часы понедельника мировые цены на нефть снова снизились.

Североморская нефтяная смесь марки Brent по данным торгов лондонской биржи ICE подешевела на 9,02%, до 31,69 доллара за баррель, а буквально за несколько минут до этого стоимость барреля Brent была еще меньше - 30,82 доллара. Об этом, в понедельник, 6 апреля, сообщает korrespondent.net со ссылкой на данные торгов.

В то же время, цена барреля черного золота сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже потеряла более десяти процентов: после открытия торгов за баррель западнотехасской светлой давали 25,96 доллара - на 10,39% меньше, чем в ходе предыдущей сессии.

Аналитики отмечают, что цены на нефть снижаются на фоне неопределенности вокруг возобновления переговоров в формате ОПЕК+. 


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