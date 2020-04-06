«Пик еще не пройден»: в Германии ожидают ухудшения ситуации с коронавирусом 6.04.2020, 7:57

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Немецкие власти заявили, что пока рано снимать введенные ограничения.

Глава ведомства канцлера Германии Хельге Браун заявил, что пик пандемии коронавируса в стране еще не пройден.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung он отметил, что несмотря на данные Института Роберта Коха, которые свидетельствуют о замедлении распространения вируса, радоваться пока рано.

«Время, в которое число инфицированных коронавирусом достигнет пика, нам еще предстоит пережить», — сказал Браун.

По его словам, ослабление действующих сейчас в Германии мер по борьбе с коронавирусом из чисто экономических соображений — «это не вариант», ведь опасность перегрузки системы здравоохранения Германии по-прежнему остается реальной, пишет nv.ua.

Основным фактором для ослабления мер, направленных на борьбу с COVID-19, должно стать дальнейшее замедление распространения инфекции в Германии.

До введения нынешних ограничений число пациентов с коронавирусом в стране удваивалось каждые три дня. Чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, необходимо, чтобы число заражений удваивалось медленнее, чем раз в 10 дней.

«Скорее, раз в 12 или 14 дней», — уточнил он.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч, 1576 человек умерли.

Во всем мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Количество умерших приближается к 70 тысячам.