Число жертв COVID-19 в мире приближается к 70 тысячам 6.04.2020, 8:47

На первом месте по масштабу распространения коронавирусной инфекции в мире находятся США.

По состоянию на утро 6 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 1 274 923 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, которые отслеживает распространение болезни.

От COVID-19 уже умерли 69 479 человек, 260 484 выздоровели.

В США число заразившихся достигло 337 620, умерли 9 643, излечились 17 530 человек, пишет «Гордон».

В Испании инфицированы 131 646 человек, 12 641 погибли, 38 080 вылечились.

На четвертом месте Италия с 128 948 заразившимися, 15 887 погибшими и 21 815 выздоровевшими. На пятом – Германия. Там уже инфицированы 100 123 человек, умерли 1 584.

Китай, откуда начал распространяться коронавирус, сейчас занимает седьмое место по масштабам эпидемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.