Нацбанк опубликовал шоковые опросы бизнеса 3 6.04.2020, 9:00

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На днях Лукашенко заявил, что Беларусь ступила одной ногой в кризис, но и вторая нога экономики тоже в трясине.

Как пишет сайт banki24.by, опросы предприятий Нацбанк проводит с 2005 года. За основу власти взяли методику Евросоюза. Каждый месяц регулятор анализирует данные из анкет важнейших предприятий промышленности, строительства, торговли и транспорта. Обобщая ответы предприятий, специалисты НБРБ выводят индексы экономических настроений в отраслях экономики и в целом по реальному сектору. Эти индексы отражают ощущения и ожидания в каждом секторе.

ЖЕСТОЧАЙШИЙ МАРТ

Сейчас регулятор опубликовал итоги мартовских опросов бизнеса. Впервые с мая-2017 большинство опрошенных предприятий заявило, что считает экономическую конъюнктуру неблагоприятной. Такие оценки компании обычно выдают во время кризиса.

В марте сводный индекс экономических настроений с учетом сезонного сглаживания обвалился ниже нуля и составил минус 5,6. Сравните: в феврале-2020 сезонно сглаженный индекс был равен +0,7, в марте-2019 — +3,2.

Последний раз сводный индекс настроений опускался ниже нуля летом 2017 года.

Индекс настроений в промышленности упал до минус 3,9 (против +2,8 в феврале-2020 и +3,3 в марте-2019). До этого снижение индекса промышленности ниже нуля отмечалось в начале 2016 года, во время мощной девальвации рубля.

Индекс настроений в торговле составил минус 0,2 (против +2,8 в феврале-2020 и +8,6 в марте-2019). Отрицательный индекс в торговле в последний раз наблюдался в начале 2017 года.

Индекс настроений в строительстве составил минус 5,8 (против минус 2,2 в феврале-2020 и минус 3,4 в марте-2019). Абсолютный минимум индекса фиксировался в мае 2016 года (минус 44,4), а постепенное улучшение настроений строителей началось на исходе 2016-го.

В январе-2020 сглаженный индекс в строительстве впервые за долгие годы превысил нулевую отметку, но уже месяцем позднее тренд сломался и теперь стройсектор опять катится вниз.

Индекс настроений на транспорте в марте-2020 обвалился до минус 15,4 (против минус 10,9 в феврале-2020 и +4,2 в марте-2019). Рекордно плохое значение индекса отмечалось в июне 2015 года, когда настроения транспортников упали до минус 28,4.

Пик эпидемии коронавируса в Евросоюзе, России и Украине не пройден. Значит ограничения на передвижения грузов и людей останутся во втором квартале. Судя по всему, настроения белорусских транспортных компаний будут ухудшаться еще несколько месяцев. Не исключено, что уровень пессимизма транспортников побьет печальный рекорд июня-2015.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Основным экономическим партнером Беларуси остается Россия. Там тоже проводятся опросы, схожие по смыслу с нацбанковским. Индекс Russia PMI mfg, который характеризует конъюнктуру в обрабатывающей промышленности, снизился в марте с 47,5 пунктов.

По этой методике значения ниже 50 пунктов отражают негативные настроения.

Индекс Global PMI mfg, характеризующий деловую конъюнктуру в промышленности всего мира, в марте составил 47,6 пункта. Индекс Russia PMI services в марте рухнул с 52,0 до 37,1 пункта, сводный индекс Russia PMI по промышленности и услугам обвалился с 50,9 до 39,5. Оба значения опустились до минимальных отметок с 2009 года.

В четверг Путин продлил нерабочие дни в России до конца месяца. В связи с этим по итогам апреля российские индексы скорее всего побьют рекорд по негативу.

С учетом привязки нашей экономики к рынку РФ перспектива для Беларуси рисуется самая неприятная.