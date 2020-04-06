Из-за коронавируса премьер Ирландии будет работать врачом 6.04.2020, 9:11

Лео Варадкар

Фото: EPA/UPG

Лео Варадкар будет по совместительству оказывать врачебную помощь раз в неделю.

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар, закончивший мединститут, будет работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе в условиях пандемии коронавируса. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, сообщает газета The Irish Times (перевод - korrespondent.net).

Варадкар происходит из семьи медиков. Его отец - врач-терапевт, а мать - медсестра. Свое базовое образование будущий премьер Ирландии получил на медицинском факультете дублинского Тринити колледжа. Диплом терапевта был выдан ему в 2010 году, а три года спустя он был исключен из врачебного реестра, так как ушел в политику.

В конце марта Национальная санитарная служба объявила кампанию по набору людей, имеющих медицинскую квалификацию, чтобы обеспечить кадровые резервы в условиях распространяющейся эпидемии коронавируса. Помочь организации согласились 50 тысяч человек. Среди них и глава правительства Ирландии.

"Премьер будет заниматься врачебной практикой раз в неделю в соответствии с имеющейся у него квалификацией", - говорится в публикации.

Первый случай заражения коронавирусом нового вида был выявлен в Ирландии 29 февраля, а первая смерть зафиксирована 11 марта. Общее число заболевших на территории Ирландии достигло отметки 4994, а число смертей - 158.

В то же время, правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мер, которые ранее ввели в связи с распространением коронавируса.