Предприниматели назвали сферы бизнеса с наибольшими убытками из-за вируса 6.04.2020, 9:22

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Самые сильные убытки понесут сферы общественного питания, туризма и торговля.

Большинство российских предпринимателей (69%) считают, что пандемия коронавируса окажет максимально негативное влияние на российскую экономику. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ. Противоположную точку зрения выразил только 1% респондентов, сообщает РБК.

Опрос индивидуальных предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса был проведен 28 марта — 3 апреля, в нем участвовали 1508 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах.

По мнению респондентов, больше всего от распространения коронавирусной инфекции пострадают сферы общественного питания и туризма — эти варианты выбрали 37 и 34% опрошенных соответственно (респонденты могли давать несколько вариантов ответа). 26% участников опроса считают, что убытки понесет торговля, еще 22% — сфера обслуживания. Также предприниматели обеспокоены негативным влиянием ситуации на сферу развлечений (18%) и рынок транспорта, логистики и грузоперевозок (17%). При этом 18% опрошенных считают, что пострадают все отрасли либо их большая часть.

85% респондентов сообщили, что финансовые показатели их предприятий ухудшились. Сильнее всего негативные последствия ощутили компании с численностью сотрудников до 100 человек (87% респондентов из таких компаний). Почти половина всех опрошенных (43%) считают, что ситуация вернется в норму не ранее чем через год.

В государственной поддержке из-за распространения вируса нуждаются 73% опрошенных предпринимателей. О мерах поддержки со стороны федерального правительства слышали 70% респондентов, а вот со стороны региональных властей — только 36%.

Согласно данным опроса, большинство предпринимателей (66%) считают, что им бы помогла отсрочка уплаты налогов либо их отмена. За предоставление субсидий и финансовой поддержки выступили 34% опрошенных, а за выдачу кредита без процентов или на льготных условиях — 21% (респондент мог дать несколько вариантов ответа на этот вопрос). Также среди мер поддержки респонденты указали введение арендных (20%) и кредитных каникул (18%) и снижение либо отмену обязательных взносов в Фонд социального страхования (10%).

4 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что правительство обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса. Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно. О необходимости субсидирования малого бизнеса из средств бюджета говорил, в частности, президент «Опоры России» Александр Калинин. Он отмечал, что предприятия понесут «огромный» ущерб из-за введенных карантинных ограничений и режима нерабочих дней, который продлится до 30 апреля.

В рамках первого пакета антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса, разработанного кабмином, предприятиям, которые пострадали от введенных из-за вируса ограничений, предоставят отсрочку в течение шести месяцев по уплате всех налогов (кроме НДС), по кредитным платежам, а также по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества. Малому и среднему бизнесу также предоставят краткосрочные целевые кредиты и займы на льготных условиях для выплаты зарплаты сотрудникам и других неотложных нужд под гарантии ВЭБа. Предлагаемый объем поддержки составит 150 млрд руб., суммы займов будут рассчитываться на основе МРОТ, а не реальных зарплат.