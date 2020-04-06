Александр Мостовой: Это какой-то бред 6.04.2020, 9:33

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Спортсмены не понимают, зачем в Беларуси проходит чемпионат по футболу.

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионате Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

- Я бы согласился на понижение зарплаты, если бы был футболистом. Но, с другой стороны, если не пойдешь на понижение, тебе скажут: "А нам тебе нечем платить". Поэтому лучше пойти на понижение.

Чемпионат Беларуси? Я не понимаю, зачем они играют. Это какой-то бред. Там же не другие люди, которые сделаны из другого теста. Может, они вообще ночь не спят из-за этого, потому что боятся. Поэтому, может, и играют не так хорошо, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом championat.com.