Трамп о ситуации с коронавирусом: Мы видим свет в конце тоннеля
- 6.04.2020, 9:41
Президент назвал «хорошим знаком» снижение числа смертей в штате Нью-Йорк.
Президент США Дональд Трамп заявил, что видит «свет в конце туннеля» в борьбе с распространением коронавируса в стране.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И надеюсь, в недалеком будущем сможем гордиться тем, что сделали», — сказал Трамп.
Он назвал «хорошим знаком» снижение числа смертей от заболевания в штате Нью-Йорк, где зафиксировано больше всего зараженных.
Всего в США более 337 тысяч человек заразились коронавирусом, 9647 человек умерли.
Во всем мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Количество умерших приближается к 70 тысячам.