Трамп о ситуации с коронавирусом: Мы видим свет в конце тоннеля 6.04.2020, 9:41

Фото: Joyce Boghosian / Global Look Press

Президент назвал «хорошим знаком» снижение числа смертей в штате Нью-Йорк.

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит «свет в конце туннеля» в борьбе с распространением коронавируса в стране.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И надеюсь, в недалеком будущем сможем гордиться тем, что сделали», — сказал Трамп.

Он назвал «хорошим знаком» снижение числа смертей от заболевания в штате Нью-Йорк, где зафиксировано больше всего зараженных.

Всего в США более 337 тысяч человек заразились коронавирусом, 9647 человек умерли.

Во всем мире зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Количество умерших приближается к 70 тысячам.