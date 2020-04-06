Письмо белоруса из России: Не верьте БТ 6.04.2020, 9:45

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Пропаганда лжет.

Письмо от белоруса, который живет и работает в России, публикует тееграм-канал «Баста!»:

- Мы живём в России, в Подмосковье. Очень плохо, что люди многие так спокойно относятся к своему здоровью. Родители мои в Беларуси, они смотрят БТ и в целом, говорят, что все хорошо. Но оно не так. Мы мыли руки. Надевали маски. Но мы все заболели. Может ОРВИ, а может и "корона". Неделю температурим. Люди, меньше старайтесь ходить по улице. Мы вызвали врача в 9.30 утра, а пришёл только в 1.30 ночи. Вот такая ситуация.

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