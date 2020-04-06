«Лучшие дни вернутся»: Елизавета II пятый раз за годы правления обратилась к нации 2 6.04.2020, 10:00

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Мы сможем гордиться тем, как встретили эти трудности.

Вечером 5 апреля королева Елизавета II выступила со специальным телеобращением к жителям Великобритании и стран Содружества из-за пандемии коронавируса. Оно опубликовано в Facebook королевской семьи, пишет "Гордон".

Елизавета II поблагодарила всех, кто придерживается рекомендаций властей и остается дома, и похвалила тех, кто помогает другим.

"Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас", – сказала 93-летняя королева.

Она высказала надежду, что в будущем "сможет гордиться тем, как мы встретили эти трудности".

"А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и остальные... Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране", – подчеркнула королева.

Она сказала, что "болезненное чувство разлуки со своими близкими", вызванное социальным дистанцированием, напомнило ей об опыте эвакуированных детей во время Второй мировой войны.

"Теперь, как и тогда, в глубине души мы знаем, что это правильно... Мы должны утешаться тем, что хотя нам еще предстоит выдержать немало трудностей, лучшие дни вернутся. Мы снова будем с нашими друзьями, с нашими семьями, мы снова встретимся", – сказала она.