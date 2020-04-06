Антропологи выяснили, как развивался мозг австралопитеков 1 6.04.2020, 10:37

Это помогло лучше понять процессы эволюции.

Современными представителями семейства гоминиды (лат. Hominidae) являются люди и человекообразные обезьяны, а 4,2 миллиона лет назад сюда также входили австралопитеки (лат. Australopithecus). Эти ископаемые высшие приматы обладали признаками прямохождения и антропоидными чертами в строении черепа, пишет National Geographic.

Ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка изучали мозг австралопитеков. Понимание того, как он развивался, позволяет узнать эволюционные процессы.

Человеческий мозг имеет существенные отличия от мозга обезьян: у него сильнее выдвинута вперед полулунная борозда, а затылочная часть более плоская. Считается, что эти особенности появились вследствие сложных видов поведения – развития речи, изготовления орудий и так далее. Но в какой именно исторический период началась эта перестройка, остается неясным. Исследователи поставили перед собою цель ответить на этот вопрос.

Предположения о том, что уже у австралопитеков мозг имел эти черты, звучали и ранее, но в распоряжении ученых нет образцов для детального изучения: все найденные черепа сильно деформированы. Антропологи обратились к современным технологиям и с помощью компьютерной томографии построили модель головного мозга двух детенышей афарских австралопитеков, умерших в возрасте около 2,5 лет. Воссоздав недостающие участки черепа, ученые смогли сравнить форму мозга детенышей австралопитеков и детенышей современных обезьян.

Оказалось, что по расположению полулунной и внутритеменной борозд они очень похожи – то есть головной мозг юных австралопитеков еще не перестроился в направлении, характерном для рода Homo.

Объем мозга у малышей составил 275 и 310-317 мл. Для взрослых австралопитеков этот показатель в среднем составляет 445 мл, для шимпанзе – около 369 мл. Построив кривые роста мозга человека и шимпанзе, специалисты пришли к выводу, что мозг австралопитека структурно был похож на обезьяний, но развивался дольше.

При этом зубы у обоих видов гоминидов росли с одинаковой скоростью, то есть удлинение развития не коснулось всего организма. Причина этого пока не известна.