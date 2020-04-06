В США более 30 тысяч новых случаев коронавируса за сутки 1 6.04.2020, 11:06

2,218

Фото: Getty Images

Общее количество инфицированных составляет 337 620 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В результате болезни в США умерли 9643 человека. Нью-Йорк стал эпицентром вспышки заболевания в стране: сегодня подтверждено 123 160 случаев заболевания и 4159 случаев смерти.

С учетом численности населения это соответствует примерно 633 известных случаев и 21 смерти на каждые 100 000 жителей.

Но эксперты говорят, что эти цифры не дают полной картины, так как большинство случаев - включая легкие или бессимптомные инфекции - ни были диагностированы.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сказал, что страна переживает "большое время скорби", но выразил надежду, что смертельные случаи могут "выровняться" в Нью-Йорке. "Мы видим свет в конце тоннеля", - сказал он журналистам.

Власть большинства штатов приказали жителям оставаться дома, за исключением необходимых поездок, чтобы замедлить распространение вируса.

Но восемь штатов, все с республиканскими губернаторами, еще не обязали жителей оставаться дома: Арканзас, Айова, Небраска, Северная Дакота, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта и Вайоминг. Джорджия, где зафиксировано 6600 случаев и более 200 смертей, приказала жителям оставаться дома, но потом позволила открыть некоторые пляжи.