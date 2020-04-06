Сахарным комбинатом в Жабинке будет руководить трактороремонтник 16 6.04.2020, 10:54

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Два белорусских завода получили новых директоров после громкого дела о коррупции.

Два сахарных завода получили новых директоров. Заседания наблюдательных советов предприятий состоялись 4 апреля, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на сайт концерна Белгоспищепром.

Комбинатом в Скиделе будет руководить Владимир Белоусов — до этого он был заместителем гендиректора по реализации Гродненского стеклозавода.

Гендиректором Жабинковского сахарного завода был выбран Игорь Болтромеюк. Он занимал должность антикризисного управляющего Дрогичинского трактороремонтного завода.

Ранее был назначен новый руководитель Городейского сахарного комбината — Игорь Макар.

Директоров всех четырех белорусских сахарных заводов арестовали в начале 2020 года. Сообщалось, что их подозревают в получении взяток при поставках продукции в Россию.