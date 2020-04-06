Ученые выяснили, какие черты характера зависят от генетики 1 6.04.2020, 11:46

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Исследованием занималась группа зарубежных психологов.

Роль генетики в развитии человека трудно переоценить. Гены оказывают влияние на предрасположенность к заболеваниям, вредным привычкам. Однако ученым также удалось выяснить, что гены во многом влияют также и на особенности характера человека.

Исследованием занималась группа зарубежных психологов. Выводы экспертов были опубликованы в иностранных СМИ, пишет lenta.ua.

На что же может повлиять генетика:

Предрасположенность к изучению языков

Если мама или папа изъясняются на нескольких языках, то велика вероятность того, что их дети будут тоже талантливыми в этой области знаний. Знания родителей, конечно, не передаются "магическим" образом, однако ребенок обладает интуитивной грамотностью и гораздо быстрее осваивает лексическое богатство языка.

Способность справляться со стрессом

Также является генетически обусловленной особенностью. Если родители спокойно переносят стрессовые ситуации и обладают навыками по качественной борьбе с последствиями нервного напряжения, то и ребенок сможет овладеть ими. Работает и в обратном направлении: если взрослые эмоционально не устойчивы и склонны к чувственным всплескам, то и дети будут обладать похожей реакцией.

Характер

Многие важные психологические особенности передаются на генном уровне: ученые полагают, что этот фактор оказывает влияние в 60% случаев. Как правило, речь идет о тревожности, степени коммуникабельности и даже о темпераменте.

От генетики также зависит, как ребенок будет реагировать на спиртные напитки.