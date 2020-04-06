Как Лукашенко обнуляет имидж Беларуси 17 Виталий Цыганков

6.04.2020, 11:51

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Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Когда-то он заявил, что нашу страну «за цивилизованным миром не поведет».

В 2015 году в Беларуси были освобождены политзаключенные и постепенно начался процесс «нормализации» отношений с Западом. Помимо очевидного геополитического аспекта (стимул для нормализации был дан после аннексии Крыма Россией и войны на Донбассе), немало важной выглядела информационная сторона.

В течение нескольких лет официальный Минск настойчиво убеждал внешнеполитических партнеров, что с Беларусью можно иметь дело, что это современная страна с большим IT-сектором, стабильным руководством, которой на самом деле не чужды определенные прогрессивные мысли и готова присоединиться к международному сообществу. Белорусские дипломаты старались представить страну как надежного и стабильного партнера, который уважает международные стандарты, действует без каких-либо задержек и неприятных сюрпризов.

А тут - коронавирус. И оказалось, что снова весь мир идет «не в ногу», и только один поклонник бани, хоккея и коз - «в ногу». Проблема в том, что этот любитель лечения коронавируса трактором и сторонник теорий про мировое закулисье - не какой-то чудак-оригинал, а постоянный руководитель белорусского государства.

И дело даже не в том, что Беларусь выбрала свою уникальную, отличающуюся от других, тактику борьбы с пандемией. Дело в том, что все те публичные заявления и замечания Лукашенко демонстрируют неуважение к своим гражданам, нежелание признать реальность, полное игнорирование общепринятых подходов.

И теперь иностранные журналисты звонят своим белорусским коллегам и спрашивают: «Есть ли у вас что-нибудь там, как в 1986 году, после Чернобыля?» Мы напрасно думаем, что читая статьи из Беларуси обо всех этих экзотических способах борьбы с пандемией, которые предлагает Лукашенко, весь мир задыхается от восхищения неординарными и загадочными людьми - белорусами.

Мы можем сколько угодно иронизировать о международном интересе к чемпионату Беларуси по футболу, но мы должны понимать, что восприятие на Западе этого «футбола во время чумы», вероятно, будет следующим: что за дикие люди, которые играют в футбол со зрителями на трибунах в разгар пандемии. Что происходит в голове руководителя этого государства, который в разгар пандемии играет в хоккей с загнанными зрителями в погонах, а затем говорит в телекамеру: «Здесь нет вирусов! Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу».

И какой, кстати, «сигнал» еще раз дается потенциальным иностранным инвесторам, когда Лукашенко публично заявляет, что он никому не позволит уволить людей с частных предприятий?

Многие действия белорусских властей в период кризиса вновь продемонстрировали всему миру, что решения в этой стране определяются не профессионализмом и компетентностью чиновников всех уровней, а противоречивыми высказываниями и особенностями характера Лукашенко.

Получается, что в последние недели каждым новым заявлением Лукашенко будто стремится подтвердить свою давнюю фразу: «Я свое государство за цивилизованным миром не поведу», которая в последние годы уже начала забываться.

Виталий Цыганков, «Радыё Свабода»