Фотофакт: На деревья в центре Минска надели огромные медицинские маски

Фотофакт: На деревья в центре Минска надели огромные медицинские маски3
- 6.04.2020, 12:09
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Так художник хочет привлечь внимание белорусов к проблеме распространения коронавируса.
В центре Минска в районе станции метро «Немига» на деревьях появились большие медицинские маски, пишет tut.by.
Маски на деревьях — инсталляция минского художника, который не хочет называть своего имени. Так он хочет привлечь внимание общественности к проблеме распространения коронавируса.
Посыл такой: людям стоит проявлять ответственность, придерживаясь необходимых мер предосторожности. Все это поможет минимизировать потенциальное распространение вируса в стране и снизит нагрузку на медиков.
«Медицинские маски» шили вручную несколько дней, материал — спанбонд.