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Фотофакт: На деревья в центре Минска надели огромные медицинские маски

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  • 6.04.2020, 12:09
  • 3,145
Фотофакт: На деревья в центре Минска надели огромные медицинские маски

Так художник хочет привлечь внимание белорусов к проблеме распространения коронавируса.

В центре Минска в районе станции метро «Немига» на деревьях появились большие медицинские маски, пишет tut.by.

Маски на деревьях — инсталляция минского художника, который не хочет называть своего имени. Так он хочет привлечь внимание общественности к проблеме распространения коронавируса.

Посыл такой: людям стоит проявлять ответственность, придерживаясь необходимых мер предосторожности. Все это поможет минимизировать потенциальное распространение вируса в стране и снизит нагрузку на медиков.

«Медицинские маски» шили вручную несколько дней, материал — спанбонд.


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