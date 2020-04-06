В США погибли внучка Роберта Кеннеди и ее сын

В США погибли внучка Роберта Кеннеди и ее сын2
- 6.04.2020, 12:17
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Их тела так и не нашли.
Внучка известного американского политика из клана Кеннеди, погибла вместе с сыном, утонув в Чесапикском заливе. Об этом пишет "Фокус".
40-летняя Мэйв Кеннеди Таунсенд Маккин играла со своими тремя детьми на пляже у дома. Когда мячик улетел в воду, Мэйв села в каноэ вместе с восьмилетним сыном Гидеоном и попыталась достать игрушку. Но каноэ унесло течением.
В этот день на Атлантическом океане у побережья штата Мэриленд, США был шторм, и хоть в бухте царила относительно спокойная погода, но легкую лодку унесло далеко от берега.
Тела Мэйв и ее сына так и не нашли. Перевернутый каяк отыскала через несколько часов береговая охрана. После нескольких дней поисков Мэйв и Гидеона признали мертвыми.
Мэйв - внучка Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата убитого в 1963 году американского президента Джона Кеннеди. Роберт Ф. Кеннеди также баллотировался в президенты США, был застрелен в 1968 году в отеле "Амбасадор" после речи для избирателей.