В США погибли внучка Роберта Кеннеди и ее сын 2 6.04.2020, 12:17

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Мэйв Кеннеди с сыном

Фото: ВВС

Их тела так и не нашли.

Внучка известного американского политика из клана Кеннеди, погибла вместе с сыном, утонув в Чесапикском заливе. Об этом пишет "Фокус".

40-летняя Мэйв Кеннеди Таунсенд Маккин играла со своими тремя детьми на пляже у дома. Когда мячик улетел в воду, Мэйв села в каноэ вместе с восьмилетним сыном Гидеоном и попыталась достать игрушку. Но каноэ унесло течением.

В этот день на Атлантическом океане у побережья штата Мэриленд, США был шторм, и хоть в бухте царила относительно спокойная погода, но легкую лодку унесло далеко от берега.

Тела Мэйв и ее сына так и не нашли. Перевернутый каяк отыскала через несколько часов береговая охрана. После нескольких дней поисков Мэйв и Гидеона признали мертвыми.

Мэйв - внучка Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата убитого в 1963 году американского президента Джона Кеннеди. Роберт Ф. Кеннеди также баллотировался в президенты США, был застрелен в 1968 году в отеле "Амбасадор" после речи для избирателей.