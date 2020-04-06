Число умерших во Франции от COVID-19 превысило 8000 6.04.2020, 12:34

Фото: REUTERS/BENOIT TESSIER

Страна занимает шестое место в мире по количеству зараженных.

Во Франции количество жертв коронавируса достигло 8078, из них 2189 умерли в домах престарелых. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

Количество смертей по сравнению с предыдущими сутками выросло на 748. В то же время в больницах за последние сутки умерли 357 пациентов, заметно меньше, чем в субботу - 441.

Остальные в воскресной статистике смертности - умершие из домов престарелых. Данные по ним до сих пор являются неполными, поскольку еще не все учреждения передали информацию французскому Минздраву.

Всего с начала эпидемии госпитализирован 28 891 пациент с болезнью COVID-19, это на 748 человек больше, чем на предыдущие сутки «с учетом увеличения числа выздоровлений».

Начиная с субботы, в реанимацию попали 140 пациентов (176 в период с пятницы по субботу). В целом в реанимации находятся 6978 пациентов. За последние 24 часа из реанимации вышли 250 человек.

По состоянию на 5 апреля Франция занимает шестое место по количеству зараженных новым коронавирусом в мире. Там зафиксировано 70 478 случаев. Всего с начала эпидемии выздоровело 16 183 человека.