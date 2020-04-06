В Минске большое количество зараженных коронавирусом медработников 6.04.2020, 12:48

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Они лечатся в экстренной хирургии 10-й городской клинической больницы.

Telegram-канал "Баста!" публикует сообщения в соцсетях от медиков, работающих в больницах Минска.

"В экстренной хирургии 10-й городской клинической больницы сейчас лечатся коронавирусные пневмонии, почти половина - медработники. Утренний обход прошла так:

- Как дела, коллега?

- Неплохо, лечимся. Спасибо, постараемся побыстрее, чтобы лечить Вас, когда сами заразитесь.

И как-то тепло и мило так".

"Еще немного о работе: со слов предыдущей смены, вчера за сутки в больницу завезли 150 человек, больше сотни госпитализировано, едут все подряд: ковиды, грипп, все пневмонии, контакты первого уровня и т.д. Пью успокоительные и настраиваюсь на завтрашнее суточное дежурство".

"Я, как человек, у которого за двое суток увезли каждого третьего из всего медперсонала в отделении в ковид-стационары (с пневмониями, температурящих, носителей и со всем этим одновременно), хочу сказать: гори в аду, мистер Лукашенко".

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