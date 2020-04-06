Ученые обнаружили уникальное свойство растительной диеты 6.04.2020, 12:58

Она оказалась особенно полезна для астматиков.

Группа американских ученых провела ряд исследований, чтобы детальнее изучить влияние рациона на пациентов, страдающих астмой. Оказалось, предотвратить данное заболевание способна растительная диета, пишет golos.ua.

Командой исследователей из Соединенных Штатов Америки было проведено несколько экспериментов. В одном из них астматики на протяжении восьми недель придерживались растительной диеты. Согласно полученным результатам люди, рацион которых состоял из овощей, фруктов, цельнозернвых и прочих продуктов с высоким содержанием клетчатки, стали реже принимать лекарственные препараты.

Благодаря другому исследованию, длившемуся год, специалистам удалось выяснить, что употребление растительной пищи увеличивает объем выдыхаемого воздуха и улучшает другие показатели работы легких. Подобное влияние ученые объяснили тем, что еда растительного происхождения обогащена антиоксидантами и клетчаткой, а они в свою очередь способствуют устранению воспаления.

Что касается насыщенных жирами продуктов, они наоборот лишь ухудшают состояние астматиков.