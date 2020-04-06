В ближайшие дни в Беларуси будет до +23 6.04.2020, 13:36

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А на выходных прогнозируется снег.

Во вторник, 7 апреля, в Беларуси ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на Белгидромет центр.

Ветер будет южный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Ночью будет от -3 до +3, по югу местами — до 5 градусов мороза. Днем прогнозируется 15-21 выше нуля.

8 апреля осадков не ожидается, только ночью и утром по северо-востоку Беларуси пройдет небольшой дождь. Ветер будет западной четверти умеренный. Ночью термометры покажут 0...+7. Днем будет 13-19 тепла, по юго-западу воздух прогреется до 20-22 со знаком "плюс".

В четверг, 9 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, а днем местами по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западной четверти умеренный, днем в отдельных районах сильный порывистый. Ночью будет 0...+6, местами подморозит до -2. днем ожидается от +14 по северу до + 23 по югу страны.

С пятницы погода начнет меняться в холодную сторону. В воскресенье по северу страны прогнозируется небольшой снег.