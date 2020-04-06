Норвегия может сократить добычу нефти впервые за 18 лет 6.04.2020, 14:03

Страна является одним из крупнейших экспортеров углеводородов в мире.

В правительстве Норвегии рассматривают возможность сокращения объемов добычи и экспорта нефти. Это может произойти впервые с 2002 года. Об этом заявила министр нефти и энергетики Норвегии Тина Бру, передает hromadske.ua.

Норвегия — крупнейший производитель нефти в Западной Европе и один из крупнейших экспортеров нефти в мире. Подавляющее большинство добытой на шельфе Северного моря нефти эта страна экспортирует, а доходы от экспорта направляет в специальный фонд.

«Если большинство нефтедобывающих компаний согласятся значительно сократить добычу, Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения добычи», — сообщила Бру.

Уменьшение объемов добычи Норвегия рассматривает в связи с падением цен на нефть в мире. Причиной этого стало то, что страны ОПЕК +, прежде всего Россия и Саудовская Аравия, не смогли договориться, на сколько стоит снижать объемы добычи нефти из-за того, что спрос на нее резко упал. Падение спроса на нефть вызвала пандемия коронавируса.

Организатором встречи является Саудовская Аравия, которая накануне объявила о существенном наращивании объемов экспорта нефти. После этого цены на нефть пошли вниз, а нефть российского сорта Urals вообще подешевела до $10 за баррель — ее экспорт стал убыточным.