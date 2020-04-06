Сколько зараженных коронавирусом в странах-соседках Беларуси

Сколько зараженных коронавирусом в странах-соседках Беларуси1
- 6.04.2020, 14:11
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Сравниваем статистические данные с цифрами Минздрава.
6 апреля Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их сведениям, в Беларуси 700 зараженных коронавирусом, 53 из них вылечены, 13 человека скончались.
Сайт Charter97.org проверил по онлайн-карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.
Россия
Заражены – 6 343
Умерли – 47
Вылечились – 406
Польша
Заражены – 4 201
Умерли – 98
Вылечились – 162
Украина
Заражены – 1 319
Умерли – 38
Вылечились – 28
Литва
Заражены – 843
Умерли – 14
Вылечились – 8
Латвия
Заражены – 542
Умерли – 1
Вылечились – 1
Для сравнения также приведем еще цифры в Чехии и Швеции, в которых примерно такое же количество населения, как в нашей стране:
Швеция
Заражены – 6 830
Умерли – 401
Вылечились – 205
Чехия
Заражены – 4 591
Умерли – 72
Вылечились – 96
Напомним, что в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Правительства закрыли границы, учебные и развлекательные заведения. В городах ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».