Сколько зараженных коронавирусом в странах-соседках Беларуси 1 6.04.2020, 14:11

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Сравниваем статистические данные с цифрами Минздрава.

6 апреля Минздрав Беларуси обновил официальные данные по количеству инфицированных вирусом COVID-19 в нашей стране. По их сведениям, в Беларуси 700 зараженных коронавирусом, 53 из них вылечены, 13 человека скончались.

Сайт Charter97.org проверил по онлайн-карте, которую создали ученые Университета Джона Хопкинса, как выглядит статистика у наших соседей.

Россия

Заражены – 6 343

Умерли – 47

Вылечились – 406

Польша

Заражены – 4 201

Умерли – 98

Вылечились – 162

Украина

Заражены – 1 319

Умерли – 38

Вылечились – 28

Литва

Заражены – 843

Умерли – 14

Вылечились – 8

Латвия

Заражены – 542

Умерли – 1

Вылечились – 1

Для сравнения также приведем еще цифры в Чехии и Швеции, в которых примерно такое же количество населения, как в нашей стране:

Швеция

Заражены – 6 830

Умерли – 401

Вылечились – 205

Чехия

Заражены – 4 591

Умерли – 72

Вылечились – 96

Напомним, что в странах-соседках Беларуси приняты беспрецедентные карантинные меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Правительства закрыли границы, учебные и развлекательные заведения. В городах ограничено передвижение людей. Минздрав Беларуси заявляет, что «карантин стране не нужен».