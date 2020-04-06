Время делать выводы
- Алексей Мельников
- 6.04.2020, 14:21
- 1,970
Почему Россия опять не в лучшем состоянии.
Справится ли система Путина с эпидемией, пришедшей в России? С ее экономическими, социальными, политическими последствиями?
Это покажут последующие две-три недели.
Принимаемые властями РФ судорожные меры запоздали, лишены системности и недостаточны. И над всем порхает, покашливая, русский «авось».
Посаженные в карантин люди брошены властями, — гражданам предложено выживать самостоятельно. При огромных деньгах в общественных фондах, заработанных людьми и присвоенных правящей корпорацией, которая распоряжается ими как своей частной собственностью. В тяжелом положении бизнесы – не приближенные к властям, а те, которые созданы талантом, трудом, энергией настоящих предпринимателей.
Почему там получилось? Почему Россия опять не в лучшем состоянии – встретила новый кризис неадекватными властями, далекими от запросов граждан?
Об этом каждый в России может спросить себя.
Последняя развилка была на выборах президента 2018 года.
Выбрав Путина, поддержав (голосованием «за» или равнодушием к выборам) сохранение коррупционной, чиновничьей системы без изменений, народ ошибся. They get what they pay for.
Каждый может теперь представить, как могла жить страна в условиях эпидемии, если бы на выборах президента в 2018 году победил Явлинский. Но даже, если бы не победил, а его программа получила 10 миллионов голосов, это был бы знак правителям, что перемены необходимы.
Пришлось бы вступать в диалог с активной частью общества. Рост пенсионного возраста, больно ударивший некоторых в карантине, точно бы не получили.
Пока же, как проголосовали, так и живем. Время делать выводы.
Алексей Мельников, ЖЖ