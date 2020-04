Время делать выводы Алексей Мельников

6.04.2020, 14:21

Почему Россия опять не в лучшем состоянии.

Справится ли система Путина с эпидемией, пришедшей в России? С ее экономическими, социальными, политическими последствиями?

Это покажут последующие две-три недели.

Принимаемые властями РФ судорожные меры запоздали, лишены системности и недостаточны. И над всем порхает, покашливая, русский «авось».

Посаженные в карантин люди брошены властями, — гражданам предложено выживать самостоятельно. При огромных деньгах в общественных фондах, заработанных людьми и присвоенных правящей корпорацией, которая распоряжается ими как своей частной собственностью. В тяжелом положении бизнесы – не приближенные к властям, а те, которые созданы талантом, трудом, энергией настоящих предпринимателей.

Почему там получилось? Почему Россия опять не в лучшем состоянии – встретила новый кризис неадекватными властями, далекими от запросов граждан?

Об этом каждый в России может спросить себя.

Последняя развилка была на выборах президента 2018 года.

Выбрав Путина, поддержав (голосованием «за» или равнодушием к выборам) сохранение коррупционной, чиновничьей системы без изменений, народ ошибся. They get what they pay for.

Каждый может теперь представить, как могла жить страна в условиях эпидемии, если бы на выборах президента в 2018 году победил Явлинский. Но даже, если бы не победил, а его программа получила 10 миллионов голосов, это был бы знак правителям, что перемены необходимы.

Пришлось бы вступать в диалог с активной частью общества. Рост пенсионного возраста, больно ударивший некоторых в карантине, точно бы не получили.

Пока же, как проголосовали, так и живем. Время делать выводы.

Алексей Мельников, ЖЖ