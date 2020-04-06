Прогноз по валютам: евро будет дорожать быстрее доллара в начале апреля 6.04.2020, 14:29

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Курсы иностранных валют становятся менее предсказуемыми.

Каких изменений можно ожидать на валютном рынке страны в начале апреля? Остановится ли падение белорусского рубля? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– Основным событием на внешних рынках за прошедшую неделю был достаточно сильный рост европейской валюты. Пара евро/доллар выросла с 1,0790 до 1,1020, или на 2,1%.

Российский рубль оказался между падающим долларом и растущим евро. В России доллар подешевел с 78,1 российского рубля до 77,8, или на 0,5%. В то же время евро подорожал с 84,3 до 85,7, или на 1,6%.

К белорусскому рублю подорожали сразу три валюты. Но быстрее других дорожал евро. Доллар в результате вырос на 0,64%, евро вырос на 2,72%, российский рубль вырос на 1,1%.

Валютная корзина за неделю подорожала на 1,28%.

Это четвертая неделя подряд, когда растет стоимость валютной корзины. Причем, вторую неделю подряд дорожают сразу три валюты. Важно отметить, что падение белорусского рубля замедлилось. Напомним, что на позапрошлой неделе корзина подорожала сразу на 5,15%.

Кстати говоря, в начале прошедшей недели доллар и стоимость корзины установили максимумы с начала года, а европейская валюта установила максимумы к концу недели.

На наступившей неделе ожидаем рост курсов иностранных валют, причем опережающий рост евро сохранится, соответственно, евро будет дорожать быстрее прочих валют.

Доллар может вырасти до 2,59 белорусского рубля, евро – до 2,91 белорусского рубля, а российский рубль может подорожать до 3,35 белорусского рубля за 100 российских.