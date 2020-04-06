Белоруска признана «лучшим профессиональным европейским фотографом» 1 6.04.2020, 15:38

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В конкурсе приняли участие более 2200 фото из 29 стран.

Белоруска Дарья Матросова стала победителем конкурса Федерации европейских фотографов. Об этом сообщается на официальном сайте этой организации, пишет tut.by.

Дарья стала абсолютным победителем конкурса и признана «Лучшим профессиональным европейским фотографом-2020». Она — первая женщина-фотограф, получившая это звание, а также первый фотограф из Восточной Европы.

Также Дарья стала победителем в номинации «Иллюстрация, цифровое и изобразительное искусство».

В этом году в конкурсе приняли участие более 2200 изображений из 29 разных стран. Церемония должна была пройти в Риме. Но из-за коронавируса итоги были подведены онлайн.

Дарья Матросова родилась в Витебске, училась на художественно-графическом факультете ВГУ.