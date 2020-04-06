Ученые обнаружили уникальные артефакты времен Римской империи 6.04.2020, 15:41

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Иллюстрационное фото

Археологи не находили ничего подобного прежде.

Во время раскопок в деревне Лонг Мелфорд, что на территории графства Суффолк в Великобритании, ученые обнаружили более двух с половиной тысяч предметов, пишет lenta.ua.

Большая часть находок сохранилась со времен Римской империи, но есть и более поздние артефакты.

«При римлянах здесь был довольно крупный населенный пункт. Мы знаем, что жители Лонг Мелфорда времен Римской империи занимались торговлей, и новые артефакты подтверждают этот факт. Одна из самых впечатляющих находок — инструмент из овечьей кости, который, как мы предположили, использовался как ткацкая бобина. На инструменте присутствует маркировка, которая указывала на конкретный вид пряжи. Ничего подобного не обнаруживалось прежде», — рассказывают британские археологи, отмечая, что в Лонг Мелфорде нашли тысячи фрагментов керамики, фрагменты костей овец и крупного рогатого скота, украшения, грузы для весов, и так далее.

Многие из предметов были привезены издалека — в частности, из Германии, Испании и Франции.