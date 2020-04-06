В Казахстане 120 медиков заразились коронавирусом 4 6.04.2020, 15:56

1,497

Некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, что 120 медицинских работников заразились COVID-19 при лечении и контакте с заболевшими коронавирусом, пишет Tengrinews.

"На сегодня зарегистрировано 120 случаев заболевания среди медицинских работников, из них 67 случаев среди медработников, которые непосредственно оказывали медпомощь лицам с подозрением на коронавирус или уже заболевшим", – заявила она на брифинге.

Также Есмагамбетова рассказала, что один медработник находится в тяжелом состоянии, у девяти человек состояние средней степени тяжести, у остальных 57 человек – легкая форма заболевания.

В резерве остается до 10 тысяч медицинских работников, так как плановая помощь в медучреждениях ограничена:

"При необходимости весь медперсонал этих организаций может быть использован для оказания медпомощи больным с коронавирусной инфекцией", – рассказала Есмагамбетова.

Ранее правительство Казахстана утвердило надбавки к заработной плате медицинских работников, которые задействованы в противоэпидемиологической работе. В том случае, если медработник заболеет коронавирусной инфекцией, из Госфонда социального страхования ему заплатят два миллиона тенге (4500 долларов), в случае смерти – 10 миллионов тенге (22 500 долларов).