Байден: Демократы могут выдвинуть кандидата в президенты США онлайн 6.04.2020, 16:18

Джо Байден

Фото: AP

Бывший вице-президент прокомментировал возможное решение по отсрочке выборов.

Из-за распространения коронавируса бывший вице-президент США Джо Байден предположил, что кандидата в президенты от Демократической партии могут выбрать по онлайн опросу. Об этом сообщает rbc.ua. Байден прокомментировал такое решение в прямом эфире телеканала ABC.

«Возможно, придется провести виртуальный съезд. Возможно, мы не сможем собрать в одном месте 10, 20, 30 тысяч людей», - заявил он.

Как сообщается ранее, июльский съезд в городе Милуоки, на котором должен быть официально выдвинут кандидат от демократов на президентских выборах, перенесен на 17 августа.

С проведением съезда демократов должен быть объявлен официальный старт избирательной кампании, а президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.